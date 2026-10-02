El PSOE tilda de "incomprensible" que Junts rechace los decretos de vivienda y negociará "hasta el último minuto"

29/09/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez (c), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tildado este viernes de "incomprensible" que Junts haya anunciado que votará contra los dos decretos de vivienda que tendría que ser convalidados en el Congreso de los Diputados y ha avisado que no dan nada por perdido porque "negociarán hasta el último minuto" porque "hoy es el día de la verdad".

"El PSOE no damos nada por perdido hasta el último minuto", ha señalado Mínguez en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

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Mínguez ha reconocido que anoche fue "bastante decepcionante" que Junts anunciara que votaba en contra de unos decretos que, ha dicho, fueron negociados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Al ser preguntada si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está barajando la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones el 29 de noviembre, la portavoz del PSOE ha vuelto a remitirse a la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

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"Los grupos parlamentarios todas las semanas están preguntando qué van a hacer por las familias vulnerables, qué van a hacer con la vivienda, qué van a hacer ustedes con los pisos de protección oficial, cómo van a solucionar el tema de la vivienda. Cada semana hay un goteo de preguntas sobre esto. Hoy es el día de la verdad", ha señalado.