Espana agencias

El PSOE tilda de "incomprensible" que Junts rechace los decretos de vivienda y negociará "hasta el último minuto"

29/09/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez (c), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
29/09/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez (c), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
Guardar

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tildado este viernes de "incomprensible" que Junts haya anunciado que votará contra los dos decretos de vivienda que tendría que ser convalidados en el Congreso de los Diputados y ha avisado que no dan nada por perdido porque "negociarán hasta el último minuto" porque "hoy es el día de la verdad".

"El PSOE no damos nada por perdido hasta el último minuto", ha señalado Mínguez en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Mínguez ha reconocido que anoche fue "bastante decepcionante" que Junts anunciara que votaba en contra de unos decretos que, ha dicho, fueron negociados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Al ser preguntada si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está barajando la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones el 29 de noviembre, la portavoz del PSOE ha vuelto a remitirse a la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

PUBLICIDAD

"Los grupos parlamentarios todas las semanas están preguntando qué van a hacer por las familias vulnerables, qué van a hacer con la vivienda, qué van a hacer ustedes con los pisos de protección oficial, cómo van a solucionar el tema de la vivienda. Cada semana hay un goteo de preguntas sobre esto. Hoy es el día de la verdad", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Supervivientes All Stars 2026 vive su gala más polémica: enfrentamientos, críticas a Belén Esteban, una invitación a los Janeiro y el adiós a Yulen

La gala estuvo marcada por los enfrentamientos entre los supervivientes, las palabras de Asraf sobre Isabel Pantoja y las declaraciones de Víctor Janeiro sobre su familia

Supervivientes All Stars 2026 vive su gala más polémica: enfrentamientos, críticas a Belén Esteban, una invitación a los Janeiro y el adiós a Yulen

Precio del oro en España hoy viernes 2 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 2 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Votación de los decretos de vivienda, en directo: Junts entrega al Gobierno una propuesta alternativa “contundente contra los fondos buitre y que protege a todas las familias”

Viernes impredecible y de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

Votación de los decretos de vivienda, en directo: Junts entrega al Gobierno una propuesta alternativa “contundente contra los fondos buitre y que protege a todas las familias”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

El valor de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Comer con alguien puede mejorar la forma en la que nuestro cuerpo responde al azúcar, al estrés y al frío, según un estudio

Investigadores creen que el organismo puede regular algunos procesos internos de forma diferente cuando está cerca de alguien con quien mantiene un vínculo afectivo

Comer con alguien puede mejorar la forma en la que nuestro cuerpo responde al azúcar, al estrés y al frío, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Votación de los decretos de vivienda, en directo: Junts entrega al Gobierno una propuesta alternativa “contundente contra los fondos buitre y que protege a todas las familias”

Votación de los decretos de vivienda, en directo: Junts entrega al Gobierno una propuesta alternativa “contundente contra los fondos buitre y que protege a todas las familias”

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora: Coalición Canaria votará sí al primer texto y Junts rechaza los dos

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas proceden de préstamos hipotecarios firmados entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa