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El PP pide a Sánchez convocar elecciones si decaen los decretos de vivienda porque hoy afronta una cuestión de confianza

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocar elecciones si decaen los dos decretos de vivienda en el Pleno del Congreso, ya que, a su juicio, hoy afronta una "especie de cuestión de confianza encubierta".

"Es evidente que la mayoría social de este país no está con Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ser responsable y convocar elecciones", ha declarado Muñoz en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

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La dirigente del PP considera que la votación de hoy "es más o menos como una especie de cuestión de confianza encubierta" que debería abocar al presidente del Gobierno a ir a las urnas si no logra el respaldo del Congreso.

"Si hoy decaen los decretos, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones y dejar de marear a los españoles, que están hartos de todas estas triquiñuelas en las que está permanentemente el presidente del Gobierno", ha manifestado.

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"A MI NO ME SORPRENDE QUE JUNTS VOTE EN CONTRA"

La portavoz del Grupo Popular ha indicado que le parecería sorprendente que Junts diera su respaldo a los decretos después de haber desgranado "las trampas". "A mí no me sorprende que Junts ahora vote en contra de esto, porque si no irían en contra de sus votantes. Por lo tanto, que ahora el Gobierno se sorprenda es lo que a mí me deja atónita", ha enfatizado.

Muñoz ha recordado que el pasado 10 de septiembre el Parlamento aprobó "con una amplia mayoría absoluta una serie de medidas estructurales para que haya vivienda en este país y el Gobierno de Sánchez no hizo caso al Parlamento".

"Hay una mayoría parlamentaria para la legislación sobre vivienda, pero que está coartada por el Gobierno de España. Y por tanto, a nadie le puede sorprender que hoy decaigan dos decretos que dicen lo contrario de lo que este Parlamento aprobó con mayoría absoluta hace escasamente un mes", ha reiterado.

Además, la portavoz del Grupo Popular ha descartado una moción de censura asegurando que no cuenta con los votos para que prospere en el Congreso. "Para añadir frustración a la situación podría ser incluso contraproducente", ha apostillado.

¿ELECCIONES A FINALES DE NOVIEMBRE?

Ante las informaciones que apuntan a que Sánchez podría convocar elecciones generales a finales de noviembre, Muñoz ha señalado que esto "suelen ser a veces filtraciones desde el propio Gobierno para intentar generar marcos" y que "se hable de si hay elecciones o no hay elecciones".

"Yo lo que creo es que los españoles asisten atónitos a todo este circo que ha montado el presidente del Gobierno en una semana", ha recalcado, para añadir que se votan dos decretos que dicen una cosa y la contraria, que no generan seguridad jurídica y que van a provocar "muchísima litigiosidad" en los tribunales.

Es más, la dirigente del PP ha recalcado que esos dos decretos "no deberían ni llamarse de vivienda" y como mínimo son "de alquileres", dado que no llevan "ni una sola medida estructural para que haya más vivienda en el parque y que la gente pueda alquilar".

"El problema de la vivienda es mucho más estructural, tiene que ver con salarios, tiene que ver con falta de oferta, tiene que ver con burocratización que impide la construcción ya sea pública o privada", ha enfatizado, para añadir que están "acostumbrados a la política frívola y simplista de Pedro Sánchez" pero es problema "mucho más serio y profundo".

Finalmente, ha dicho que el PP no va a dar "un paso atrás" por "muchas amenazas que haga el Gobierno" y seguirá presentando sus medidas en materia de vivienda. "La gente está harta y lo que quiere es una nueva oportunidad, un cambio de rumbo, quiere políticas serias, menos presidentes enfrascados en TikTok, en Spotify y que realmente traten los problemas con seriedad y no con la frivolidad con lo que hace Pedro Sánchez", ha abundado.

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EuropaPress

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