El líder de IU pide acelerar la elección del candidato de los partidos de Sumar ante la hipótesis de adelanto electoral

02/10/2026 El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reclamado acelerar la proclamación de candidato y de la marca electoral de la candidatura conjunta con Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns, para estar preparado ante cualquier escenario incluido la hipótesis de comicios anticipados.

También ha recalcado que la reunión que tendrá el domingo los partidos del socio minoritario del Ejecutivo es "muy importante" y se tiene que confirmar cuando antes el programa político que fundamenta que se reúnan en una candidatura unitaria, los candidatos para las listas electorales y el nombre que abanderará esa coalición, que previsiblemente será 'Frente Amplio' como ya manifestaron fuentes de este espacio.

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"Nosotros estamos a disposición de cualquier cosa. Si va a haber elecciones, desde luego, las vamos a afrontar con un proceso de movilización popular, como no haya ninguno. La prioridad fundamental es sacar adelante los reales decretos y si no salen, seguir manteniendo la movilización (...) desde esa movilización estamos en condiciones de afrontar cualquier escenario y, sin lugar a dudas, un escenario de adelanto electoral", ha reafirmado.

En declaraciones a los medios en el Congreso para asistir al Pleno del Congreso que abordará la convalidación de los decretos de vivienda, el líder de IU ha subrayado que hoy se va "retratar" los grupos y todo apunta que las derechas, en referencia a Junts que ya ha expresado su rechazo a los decretos, "van a votar lo mismo" y tumbarán medidasantidesahucios y de prórroga de contratos de alquiler.

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