Ayuso cree que la "batalla que se libra en España" actualmente pasa por "comunismo o libertad"

01/10/2026 El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (1 fila, 2d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1 fila, d), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). La vivienda monopoliza el pleno de este jueves, 1 de octubre, en la Asamblea de Madrid marcado por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, la pasada semana que ha derivado en un estallido social con una acampada en la Puerta del Sol que ha causado un nuevo choque entre Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad, además del impulso de dos reales decretos cuya convalidación votará el Congreso el viernes. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que la "batalla que se libra en España" actualmente pasa por "comunismo o libertad", el día en que el Congreso vota los decretos de vivienda, que se prevé que puedan decaer por la negativa de Junts, y en un contexto en el que se baraja un adelanto electoral.

Se trata de un lema, el de 'comunismo o libertad', que la dirigente regional ha usado en múltiples ocasiones y especialmente en las últimas elecciones autonómicas, con el que quería animar a los madrileños a ir a las urnas contra la "ultraizquierda".

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De esta manera se refirió también este jueves Díaz Ayuso al hablar de la vivienda en la Asamblea de Madrid donde defendió que más del 70% de los propietarios reside en su propia casa pero "es su hucha" y se preguntó por qué no pueden ponerla en alquiler o dejárselas a sus hijos.

"No se puede, porque ustedes (en alusión a la izquierda), en plan comunista, prefieren arrebatarle las propiedades a los españoles que multiplicar la construcción de la oferta para bajar los precios", lamentó, a la vez que destacó que el PSOE debe someterse "al veredicto de las urnas y a la separación de poderes". "O comunismo o libertad", lanzó.

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