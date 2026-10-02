Adelante afea a la derecha que "ni siquiera" acepte decretos de vivienda "muy blanditos" y avisa: El pueblo está "harto"

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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este viernes que "la derecha" de este país "ni siquiera sea capaz de aceptar" y apoyar la convalidación de unos decretos con medidas en materia de vivienda que son "muy blanditos" y que "no solucionan el problema" que existe al respecto, pero sí supondrían "un pequeñito parche necesario", y ha avisado de que "el pueblo está harto".

Así lo ha indicado el portavoz de Adelante en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al hilo del rechazo que ya han anticipado PP, Vox y Junts a la convalidación de los dos decretos sobre vivienda que el pasado martes aprobó el Consejo de Ministros, y que se debaten este viernes en el Congreso de los Diputados.

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José Ignacio García ha señalado que lo que le "preocupa es que la legislatura no ha solucionado el principal problema para la gente normal y corriente, la gente trabajadora, que es la vivienda", y que "después de ocho años de gobierno progresista no se haya solucionado este tema".

El portavoz de Adelante ha subrayado que la "movilización social" que se está viviendo "en todas las plazas de Andalucía y de todo el Estado" refleja "un malestar legítimo, con toda la razón, que tienen millones de personas" que atraviesan "enormes dificultades para encontrar una vivienda, para pagar un alquiler o una hipoteca".

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"No deberíamos haber llegado a esta situación", ha opinado el portavoz de Adelante, que ha agregado que esa es "la principal crítica" que hace al Gobierno de Pedro Sánchez, porque el PSOE y Sumar "han tenido ocho años para intentar poner soluciones a esto", y ahora han aprobado unos decretos en los que aprecia "enormes críticas, porque están llenos de coladeros por los que colarse", y que se han presentado "con una movilización social enorme".

García ha criticado que "la derecha" en España "ni siquiera es capaz de aceptar" estos decretos que "son muy blanditos, que no tienen medidas estructurales, que no tienen las medidas que hacen falta de verdad", algo que el portavoz de Adelante ha considerado que es "una auténtica barbaridad".

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EL GOBIERNO DEBE TOMAR "MEDIDAS" SI LOS DECRETOS SE DEROGAN

José Ignacio García ha indicado que quiere "ver qué hace el Gobierno después del día de hoy" si no salen aprobados los decretos, y espera que, en ese caso, el Ejecutivo "tome medidas".

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Preguntado por qué le parecería que la votación para la convalidación o derogación de dichos decretos se realizara por llamamiento individual de los diputados, el portavoz de Adelante ha dicho que lo vería "fantástico", porque quiere "ver a esos diputados del PP, de Vox, de Junts, que se levanten" y "digan que 'no' a un decreto" con el que ha insistido en señalar que él es "muy crítico" porque "no soluciona los problemas", pero sí supondrían "un pequeñito parche", a su juicio.

"Quiero verles que digan que no, y después vuelvan a sus pueblos y a sus casas", ha añadido el portavoz de Adelante, que en ese punto ha aclarado que no quiere "que les pase nada" a esos diputados, pero que cree que "no estaría mal" que les pusieran "la cara colorada".

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Sobre la situación de la vivienda en España, el portavoz de Adelante ha sostenido que se está dando "un proceso de acaparamiento de viviendas", y "el número de gente que tiene más de cinco viviendas se ha disparado en los últimos años", a la vez que "también se ha disparado el número de gente que tiene cero viviendas en propiedad".

PROPUESTAS DE ADELANTE

En este contexto, desde Adelante abogan por "eliminar pisos turísticos en las zonas tensionadas" de las ciudades, y que dichos pisos "vuelvan a ser para una familia".

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Además, cree que "hay que controlar el precio del alquiler ligándolo a los salarios". En concreto, ha recordado que desde Adelante han planteado que, por ley, se establezcan "unos límites máximos del precio del alquiler" que equivalgan "al 30% de la renta media del barrio" en el que dichos inmuebles se ubiquen.

"Creo que eso, junto a otras medidas como construir viviendas públicas" y "coger las viviendas de los fondos de inversión, de bancos y grandes tenedores" para ponerlas "en alquiler accesible", serviría para "empezar a cambiar la dinámica" actual.

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El portavoz de Adelante ha considerado que ante esta materia hay que preguntarse "para qué sirven las casas", y él está convencido de que "sirven para que viva la gente", mientras que hay quienes creen que "sirven para hacer negocio". "Ese es el choque de ideas, y yo creo que ahí es donde tenemos que decidir, y si hay elecciones, o cuando haya elecciones, van a ser unas elecciones sobre esta pregunta, ¿las casas, para qué sirven?", ha argumentado.

Finalmente, el portavoz de Adelante ha avisado de que este fin de semana se van a producir "movilizaciones" para demostrar a los partidos políticos que "esto no va de una votación en el Congreso, de los intereses de ningún partido político", sino "de un pueblo que está harto, y por eso el viernes, sábado y domingo hay movilización en todas las provincias", y esto "tiene que ir mucho más allá de los partidos", ha zanjado.

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