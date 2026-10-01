Secretaria de Estado Vivienda:Retirar decretos significaría retirar derechos a ciudadanos

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Madrid, 1 oct (EFE).- La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, ha manifestado, tras conocer la petición al Gobierno de Junts per Catalunya de retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes en el Congreso, que hacerlo significaría retirar los derechos a muchos ciudadanos.

Así lo ha afirmado Iglesias en declaraciones a Radio Nacional de España, en las que ha añadido que cree que de aquí a mañana "Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto".

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Junts ha decidido, así mismo, que si el Ejecutivo no retira ambos decretos, votará en contra.

"Retirar el decreto significaría retirar los derechos que hoy están publicados en el BOE a muchos ciudadanos y ciudadanas. Creo que de aquí a mañana Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto" ha dicho Leire Iglesias.

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"Lo más conveniente es someter el decreto a votación. En cualquier caso el empeño del gobierno va a estar ahí, en hacer lo posible por que no se pierdan derechos", ha añadido la secretaria de Estado de Vivienda. EFE