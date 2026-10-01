Renfe mantiene suspendidas las Cercanías, Larga y Media Distancia en Valencia este viernes

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València, 1 oct (EFE).- Renfe mantendrá suspendidos los servicios de Cercanías y Larga y Media Distancia con origen y destino en València y las conexiones con Cataluña hasta que las condiciones meteorológicas permitan circular con seguridad, ha informado la empresa en un comunicado.

Estos servicios han sido suspendidos hoy desde las 18:00 horas debido a las condiciones meteorológicas y al aviso de nivel rojo decretado por la Aemet en la zona.

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La reanudación de la circulación en las líneas C1 València-Gandía, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Buñol-Utiel y C6 ValènciaCastellón de Cercanías se llevará a cabo tras la inspección de las vías, por lo que el servicio de mañana viernes podría iniciarse más tarde de lo habitual.

Además de estos servicios, también se verán afectados mañana las conexiones de larga distancia entre la Comunitat Valencia y Cataluña, con la salida retrasada hasta que las condiciones meteorológicas permitan reabrir la circulación.

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"La compañía mantiene como prioridad la seguridad tanto de los viajeros como de los profesionales ferroviarios y continúa informando de las medidas adoptadas para facilitar la movilidad de los usuarios y minimizar las posibles alteraciones en sus desplazamientos", indica.

Renfe ha habilitado cambios y devoluciones sin coste para todas las personas afectadas. La información sobre el servicio y su evolución puede consultarse a través del personal de las estaciones, los teléfonos 900 41 00 41 y 912 320 320, el canal X @inforenfe y la página web renfe.es.

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Por otra parte, Metrovalencia también ha informado de que modifica el horario de inicio del servicio y las frecuencias -sin dar más detalle-. EFE