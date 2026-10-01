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Los superhéroes del cómic envejecen bien: Un ideal que se adapta al paso del tiempo

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Málaga, 1 oct (EFE).- Los grandes superhéroes del cómic resisten el paso de las décadas y siguen logrando la identificación de los lectores, que ven en ellos una representación de los ideales, pero también se adaptan a los nuevos tiempos, como han resaltado varios dibujantes en la San Diego Comic-Con de Málaga.

El estadounidense John Romita Jr., los españoles Pepe Larraz y Jorge Jiménez y el costarricense Dan Mora han participado este jueves en el panel 'Siempre superhéroes' de la convención malagueña.

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Para Romita, estos personajes perviven "porque todo el mundo quiere ser un superhéroe". "Acaba de cumplirse el 25 aniversario del ataque terrorista en Nueva York, y allí vimos a la policía, el ejército y los bomberos, que fueron los auténticos héroes en el 11-S".

Su trabajo es "mejorar" lo que le dan los guionistas, porque considera que los dibujantes hacen "el 80 por ciento del trabajo"

"A veces, los guionistas te piden cosas absolutamente imposibles de dibujar. Lo escriben en treinta segundos, tú necesitas treinta días para dibujarlo y, si no consigues lo que esperaban, se decepcionan. Es una manera de putearte", ha afirmado Romita.

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Cuando inició su carrera, el consejo más útil lo recibió de su padre, que le recomendó que no se llevara las críticas "a lo personal".

"En mi juventud no recibí un trato muy amable por tener el mismo nombre que mi padre, pero él me decía que no me frustrara y que lo utilizara a mi favor".

A los jóvenes que comienzan en el cómic les aconseja "seguir entrenando cada día para ser el mejor". "No importa la herramienta que estés utilizando, porque eres un artista. Yo empecé con un lápiz y luego pasas a la tinta y a lo digital. Después de cincuenta años, he llegado a un punto en el que estoy muy contento con mi trabajo".

El madrileño Pepe Larraz cree que hay "algo muy americano en el cómic de superhéroes" relacionado "con un tipo de cultura marcada por la necesidad de actuar y de salvar, y por eso este cómic sigue aguantando".

"Son ideas muy sencillas contadas de una manera muy asombrosa. Creo que es un cóctel muy potente que funciona muy bien", ha afirmado Larraz.

El granadino Jorge Jiménez identifica a los superhéroes "con la imagen de Superman" y cree que lo que representan metafóricamente es "la inspiración de hacer las cosas bien".

"En la vida tenemos mil problemas y situaciones en las que tenemos que tomar una decisión. Entonces, pensamos en nuestros superhéroes favoritos y en qué harían en cada situación. Eso hace que la gente conecte de una forma increíble con el bien, que es la representación de los superhéroes", según Jiménez.

Cuando empezó a dibujar "era la vorágine digital, como resuena ahora el tema de la inteligencia artificial, que es un poco terrorífico para muchos dibujantes, y se decía que el formato digital se iba a comer a los cómics".

"Los cómics no se han acabado, y están ahora en un punto muy dulce y muy bueno. Quien esté empezando, lo digital o la inteligencia artificial, que lo utilice a su favor de la forma que sea", ha aconsejado.

Dan Mora sostiene que los superhéroes "representan los ideales". "Eso es algo a lo que nos gusta aspirar. Nos gusta ver las aventuras y vernos reflejados un poco a través de ellos, y por eso creo que han durado tanto".

Cuando lee un guion, Mora se lo imagina como "una fábula" en la que intenta distinguir "qué partes son más de acción y más rápidas" para representarlas, en un proceso en el que se siente como "el primer espectador" de su cómic. EFE

(foto)

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