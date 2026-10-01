La manifestación del 1-O en Barcelona termina con incidentes en la plaza Urquinaona

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(Actualiza la NA4485 con datos sobre los incidentes tras la manifestación)

Barcelona, 1 oct (EFE).- La manifestación convocada por la ANC en Barcelona con motivo del noveno aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 ha terminado con incidentes entre un grupo de manifestantes, que han quemado contenedores en la plaza Urquinaona, y agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

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Unas 600 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, han participado este jueves en la manifestación, que ha arrancado sobre las 19:30 horas en la plaza Urquinaona, escenario de disturbios en 2019 en protesta por la sentencia que condenaba a los líderes del 'procés'.

Tras una pancarta en la cabecera con el lema "Independencia", los manifestantes han bajado por la Via Laietana entre gritos como "Lo volveremos a hacer", "1-O, ni olvido ni perdón", "Las calles serán siempre nuestras", "Fuera las fuerzas de ocupación" o "Puta España y puta selección", así como algún cántico contra la líder de Aliança Catalana, como "Sílvia Orriols, rata fascista".

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Al llegar a la altura de la Jefatura Superior de Policía, los manifestantes se han situado alrededor del perímetro vallado que protegía el edificio y ha habido momentos de tensión cuando algunos de ellos han zarandeado las vallas, sin llegar a traspasarlas.

A continuación, un representante de los CDR ha leído un manifiesto en el que ha hecho un llamamiento a los partidos que impulsaron el 'procés' a "dejar de ser independentistas de palabra" y pasar a serlo "de hecho".

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Posteriormente se ha leído el manifiesto de la ANC, que ha denunciado la "violencia policial" del 1-O y ha apostado por más "diálogo, respeto por la pluralidad y defensa firme de las libertades".

La memoria del 1-O, según la ANC, debe ser el "punto de partida para organizarnos, movilizarnos y preparar, juntos, el embate que nos debe llevar a ganar".

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Al final de la manifestación, según han informado los Mossos, un grupo de encapuchados han lanzado petardos, huevos y botes de humo a los efectivos policiales desplegados para proteger el edificio de la Policía en la Via Laietana.

Sobre las 20:35 horas, un grupo de manifestantes se ha desplazado de nuevo hasta la plaza Urquinaona y ha comenzado a cruzar contenedores y a quemarlos en diversos puntos de la calzada, además de arrojar objetos contra la línea policial.

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Tras varios avisos a través de medios acústicos, se ha iniciado una intervención policial para dispersar a esos manifestantes y facilitar el acceso a los bomberos para apagar los contenedores quemados. EFE

(Foto)