La acampada de Barcelona gana fuerza horas antes de votar los decretos de vivienda

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Barcelona, 1 oct (EFE).- La acampada instalada en la plaza de Catalunya de Barcelona desde la noche del martes ha ganado fuerza y ya supera las doscientas tiendas de campaña horas antes de la votación en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.

Los acampados en el centro de Barcelona han recibido esta noche el refuerzo del Sindicat de Llogateres y del SHSC (Sindicato de vivienda socialista de Cataluña) que, tras la cacerolada en la plaza de Sant Jaume, se han sumado a esta protesta, en el mismo lugar que fue el epicentro del 15-M en la capital catalana.

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Fuentes de la organización de la acampada han explicado a EFE que prevén que la adhesión del Sindicat de Llogateres contribuya a que se sumen más acampados en la tercera noche del campamento.

Como novedad, han instalado varias carpas en el centro de la plaza para gestionar la cocina de los concentrados, la mayoría jóvenes de menos de 30 años que hacen turnos y compaginan la protesta con sus clases en la universidad y jornadas laborales.

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En estas carpas también gestionan las donaciones que la gente aporta para la causa, como comida, bebida o material para acampar.

Por el momento, los concentrados quieren que esta protesta dure, como mínimo, hasta mañana viernes, cuando se votarán en un pleno extraordinario en el Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.

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Sin embargo, los acampados no descartan votar en una asamblea la continuidad del campamento, a la espera de conocer el resultado de las votaciones.

Las caceroladas se han sucedido esta noche ante multitud de ayuntamientos catalanes, en localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Girona o Badalona, entre otras.

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El Sindicat de Llogateres ha subrayado en un comunicado la importancia de estas concentraciones horas antes de una votación en el Congreso que consideran "decisiva para el futuro de la política de vivienda".

"Mañana, los diputados y diputadas deberán decidir si estos derechos se consolidan o si dejan a miles de personas sin las medidas de protección que hoy ya están en vigor", subraya la plataforma. EFE

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(Foto)(Vídeo)