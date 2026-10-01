Interceptadas dos pateras con 83 migrantes, siete de ellos menores, en Cartagena (Murcia)

Murcia, 1 oct (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este jueves dos pateras con 83 migrantes a bordo en la costa murciana de Cartagena, entre los que había siete menores de edad y una mujer, informa la Delegación del Gobierno en esa comunidad.
Habían sido detectadas esta mañana por el radar del sistema integrado de vigilancia exterior y patrullas territoriales de las diputaciones cartageneras de El Algar y Cabo de Palos han acudido al punto donde se preveía el desembarco, Cala Reona.
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En la primera viajaban 38 personas, incluidos los niños y la mujer, y en la segunda 45 varones adultos.
Trasladados a Cartagena, han sido atendidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional. EFE
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