Espana agencias

Interceptadas dos pateras con 83 migrantes, siete de ellos menores, en Cartagena (Murcia)

Guardar

Murcia, 1 oct (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este jueves dos pateras con 83 migrantes a bordo en la costa murciana de Cartagena, entre los que había siete menores de edad y una mujer, informa la Delegación del Gobierno en esa comunidad.

Habían sido detectadas esta mañana por el radar del sistema integrado de vigilancia exterior y patrullas territoriales de las diputaciones cartageneras de El Algar y Cabo de Palos han acudido al punto donde se preveía el desembarco, Cala Reona.

PUBLICIDAD

En la primera viajaban 38 personas, incluidos los niños y la mujer, y en la segunda 45 varones adultos.

Trasladados a Cartagena, han sido atendidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

La reina ha acudido al palacio de Zahran de Amán junto al rey Abdalá II y su hijo, el príncipe Hashem

Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

El khobzet borgden es un bizcocho tradicional en la cocina de Túnez que destaca por su miga tierna y su aroma cítrico

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El mensaje pide evitar desplazamientos y alejarse de barrancos, mientras el temporal ya deja precipitaciones intensas en la zona afectada

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Del gintonic diario de Isabel II al consumo responsable: así son las nuevas medidas para controlar los hábitos con el alcohol en el Palacio de Buckingham

La monarquía británica se suma al consumo moderado con charlas de salud para todos sus trabajadores

Del gintonic diario de Isabel II al consumo responsable: así son las nuevas medidas para controlar los hábitos con el alcohol en el Palacio de Buckingham
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

El caso Negreira y el escándalo del Manchester City tienen un nombre en común: Ferrán Soriano

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio