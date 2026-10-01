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El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla, segundo de la monarquía en democracia

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(Corrige el segundo párrafo de la NA4212 ya que la visita de los reyes a Ceuta se produjo el 5 de noviembre de 2007 y no el 5 de junio como se decía por error)

Madrid, 1 oct (EFE).- El viaje a Ceuta y Melilla de los próximos días 13 y 14 de octubre será el primero que realizan los reyes Felipe VI y Letizia a las dos ciudades autónomas y el segundo de la monarquía española desde la llegada de la democracia, tras el realizado por Juan Carlos I y Sofía en 2007.

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Una fecha histórica la del 5 de noviembre de 2007, cuando los reyes Juan Carlos y Sofía visitaron Ceuta, en el que fue el primer viaje de un monarca español en ochenta años porque, aunque antes habían ido como príncipes, la anterior visita real se remontaba a 1927, cuando fueron Alfonso XIII junto a la reina Victoria Eugenia de Battenberg.

En 2007, los reyes Juan Carlos I y Sofía fueron aclamados por unas 25.000 personas en Ceuta, que ondeaban banderas de España, y al día siguiente se trasladaron a Melilla, donde 30.000 personas llenaron las calles para recibirles. Como había hecho en Ceuta, don Juan Carlos subrayó el “armónico espíritu de integración y convivencia” de la ciudad.

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Juan Carlos y Sofía ya habían estado en Ceuta y Melilla en 1970, cuando todavía eran príncipes, con motivo del 50 aniversario de la creación de la Legión.

Viajes oficiales de Suárez, Zapatero y Sánchez

Solo tres presidentes del Gobierno de la democracia han realizado viajes oficiales a las dos ciudades: Adolfo Suárez en 1980, José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 y Pedro Sánchez en varias ocasiones, la última al día siguiente de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, el pasado 31 de julio.

Adolfo Suárez viajó a Ceuta el  5 de diciembre de 1980, convirtiéndose en el primer presidente de Gobierno en visitar esta ciudad desde la dictadura de Primo de Rivera, y al día siguiente se desplazó a Melilla. En las dos visitas, con un programa similar, el jefe del Ejecutivo defendió la españolidad de las dos ciudades, que entonces no tenían el estatuto de Ciudades Autónomas, aprobado el 13 de marzo de 1995.

José Luis Rodríguez Zapatero fue el siguiente presidente del Gobierno en viajar a Ceuta y Melilla, el 31 de enero y el 1 de febrero de 2006, respectivamente, donde se reunió con los dos presidentes Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.

Pedro Sánchez es el jefe del Gobierno que más viajado a ambas ciudades, la última vez el 31 de julio de 2026, un día después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, en una visita en la que estuvo acompañado por el  ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Anteriormente, Sánchez viajó a Ceuta y Melilla el 18 de marzo de 2021, en una visita también marcada por la crisis migratoria desencadenada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos, principalmente en Ceuta.

El 23 de marzo de 2022 Sánchez realizó otra visita a las dos ciudades, esta vez con un carácter más institucional y político, y después de que el Gobierno diera por iniciada una “nueva etapa” en la relación con Marruecos tras el cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental.

Sánchez volvió a Ceuta el 1 de marzo de 2023 para inaugurar el centro de salud del Tarajal y, de nuevo, el 20 de noviembre de 2025, en una visita centrada en la nueva terminal de pasajeros del puerto y en una subestación eléctrica vinculada al cable submarino con la península. El 2 de junio de 2025 inauguró en Melilla el nuevo Hospital Universitario.

Felipe González no realizó visitas a Ceuta y Melilla como presidente del Gobierno, mientras que José María Aznar y Mariano Rajoy viajaron a las ciudades autónomas para actos electorales o cuando eran líderes de la oposición, pero no propiamente como jefes del Ejecutivo.

No obstante, Rajoy sí estuvo en Ceuta como presidente del Gobierno en funciones el 8 de junio de 2016, cuando además de un acto de partido, se reunió con el presidente ceutí y con el delegado del Gobierno, además de saludar a los diputados de la Asamblea y firmar en el Libro de Honor del Palacio Autonómico. EFE

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