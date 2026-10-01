El tráfico rodado se reduce un 60 % en la Comunidad Valenciana tras la alerta roja

Guardar

València, 1 oct (EFE).- Los desplazamientos por carretera se han reducido un 60 % tras la activación de la alerta roja por las lluvias en la Comunidad Valenciana, ha indicado este jueves el consejero de Emergencias de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, citando a la DGT, y ha confirmado que por el momento no se han producido incidentes destacables.

El foco está puesto en estas últimas horas del día en las comarcas del litoral sur de Valencia y norte de Alicante y también al norte de Castellón, donde se están registrando las precipitaciones de mayor intensidad.

PUBLICIDAD

En el área metropolitana de València, donde se preveían lluvias torrenciales entre las 22 y las 23 horas, finalmente "parece que no va a haber ese impacto", según Valderrama, que ha pedido precaución "porque la situación es muy inestable".

Además, ha informado de incidentes leves en algunas carreteras por caída de piedras a la calzada, que ya están siendo retiradas.

Tras la segunda reunión de seguimiento de este episodio de lluvias, el consejero ha reiterado la intención de mantener la alerta roja aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) baje en algún momento sus avisos a color naranja, porque "los umbrales de lluvia se pueden convertir en rojo rápidamente, como ya ha pasado, y para evitar que no haya tiempo de reacción entre los alcaldes".

PUBLICIDAD

Mañana, en una nueva reunión a las 9 horas, se reevaluará la situación "para que las administraciones tomen las decisiones oportunas. Es una forma de prevenir y de estar atentos", ha insistido.

En la ciudad de València se ha habilitado el pabellón de Benimaclet y el complejo deportivo de La Petxina para acoger a personas sin techo o familias vulnerables que residan en zonas inundables.

PUBLICIDAD

El servicio de Emergencias de la Generalitat ha gestionado alrededor de una docena de incidencias en Sueca, Nàquera, Yàtova, Alberic, Faura, Onda y València capital, la mayoría relacionadas con achiques de agua, incidentes de circulación o daños en instalaciones eléctricas. EFE