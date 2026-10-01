El Sindicat de Llogateres pide a Junts que vote a favor de los dos decretos de vivienda

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Barcelona, 1 oct (EFE).- El Sindicat de Llogateres ha reclamado este jueves a Junts, desde la cacerolada convocada en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, que mañana vote a favor de los dos decretos sobre vivienda que el Gobierno llevará al Congreso.

Una de las portavoces de esta plataforma Carme Arcarazo ha lanzado "un mensaje muy claro para Junts: Defender a Cataluña, defender a los catalanes es votar 'sí, sí'".

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Así ha reclamado el apoyo de los de Carles Puigdemont a favor de la convalidación del decreto ley que fija límites al desahucio de personas en situación vulnerable, entre otras medidas, y del decreto sobre la renovación automática de los alquileres.

Ha subrayado que, si en solo seis días de movilizaciones han conseguido desbloquear asuntos que llevaban años paralizados, que parecían imposibles, a partir de ahora pueden conseguir nuevos objetivos.

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La portavoz del Sindicat, sin embargo, ha lamentado que las medidas para afrontar la crisis del acceso a la vivienda se hayan separado en dos decretos.

Carmen Arcarazo ha asegurado que, sea cual sea el resultado de las votaciones, mañana empezarán a caminar hacia una huelga general porque, "para cambiar la situación hacen falta medidas contundentes", ha argumentado, tras lo que ha hecho un llamamiento a secundar las 47 manifestaciones convocadas en diferentes puntos de España este fin de semana.

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La portavoz del SHSC (Sindicato de vivienda socialista de Cataluña), Gisela Bermúdez, ha recordado a las personas que se han quitado la vida porque iban a ser desahuciadas y ha denunciado que este modelo "ha fracasado" porque la vivienda "es un negocio al servicio de los beneficios de los rentistas y de los especuladores".

Desde esta organización reclaman expropiar las viviendas de los grandes tenedores, reducir los precios de los alquileres a la mitad y convertir los contratos en indefinidos.

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Las declaraciones de ambas portavoces han tenido lugar en la cacerolada convocada esta tarde en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para exigir medidas ante la crisis en el acceso a la vivienda.

Cientos de personas han protagonizado una sonora cacerolada y han usado sus llaves a modo de sonajeros antes de dirigirse hacia la acampada iniciada la noche del miércoles en la plaza de Catalunya.

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Los participantes, convocados por los principales sindicatos de vivienda, han desplegado pancartas con mensajes como 'Fuera especuladores de nuestras calles', 'Mi ciudad no es tu parque de atracciones' y 'O se mueven o nos movemos', y cánticos como 'Fuera buitres de nuestros barrios', 'Tenemos derecho a agua, luz y techo' o 'Rescatan al banquero, desahucian al obrero'. EFE

(Foto) (Vídeo)