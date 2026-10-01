El jefe de gabinete del exdelegado en Ceuta aporta 19 nuevos mensajes con el CNI

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Madrid, 1 oct (EFE).- Gonzalo Sanz, el jefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, ha aportado a la jueza que instruye la causa abierta por la entrada de miles de personas a la ciudad autónoma el pasado mes de julio, diecinueve mensajes que se intercambió con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia el día 29 de ese mes.

Según ha adelantado 'elDiairo.es' y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, se trata de mensajes nuevos, aún no incorporados a la causa y que no figuraba entre los que el Gobierno desclasificó hace unas semanas, por lo que la magistrada prevé solicitar al Ejecutivo su desclasificación.

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Sanz ha declarado durante unas dos horas como testigo ante la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga las entradas masivas de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, ratificando lo que ya sostuvo al presentar su dimisión el pasado 11 de septiembre: que sí trasladó al entonces delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano los avisos que recibió de un miembro del CNI, según han indicado fuentes jurídicas.

Esas fuentes han confirmado a EFE que la jueza Tardón ha pedido a Sanz su teléfono móvil para hacer un volcado de su contenido, a lo que el testigo ha accedido.

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La acusación popular, que ejerce Iustitia Europa, ha solicitado que los mensajes se incorporen a la causa, ante lo que Tardón ha explicado que hay que esperar a que el Gobierno los desclasifique.

En este nuevo grupo de mensajes se confirma que el oficial del servicio de Inteligencia avisó a su contacto en la Delegación del Gobierno de que había grupos de redes sociales con de decenas de miles de personas llamando a organizar una entrada masiva desde Marruecos. EFE

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