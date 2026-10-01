El Castellón contará con cinco ausencias ante la visita del Ceuta

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Castellón, 1 oct (EFE). El CD Castellón afronta el partido de la próxima jornada de LaLiga Hypermotion ante la AD Ceuta con cinco bajas, entre una lesión, una sanción y tres jugadores que siguen con sus respectivas selecciones, lo que obligará al entrenador Pablo Hernández a introducir novedades.

El técnico tendrá dos ausencias significativas en su equipo ya que el defensa Jérémy Mellot se perderá el encuentro por sanción tras la expulsión ante el Leganés. En su lugar, Alberto Jiménez y Agustín Sienra seguirían en el once como centrales, para dar entrada en la alineación a Lucas Alcázar que jugaría en el lateral zurdo.

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Además, el centrocampista neerlandés Jari Vlack sufre un esguince de tobillo y no estará a disposición para este encuentro, al igual que el medio Maty Orozco, que sigue con Colombia, después de debutar como internacional absoluto.

Otros dos jugadores del líder de la categoría tampoco estarán disponibles este domingo al estar también con sus respectivas selecciones como son Amir Saipi con Kosovo y Rodrigo Rêgo, que viene de marcar un gol con la selección portuguesa sub 21. EFE

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qrg sm/og