1-1. El Real Madrid empata su segundo partido europeo consecutivo

Guardar

Redacción Deportes, 1 oct (EFE).- El Real Madrid firmó de nuevo tablas, ante el Manchester City (1-1), en su segundo partido de la Liga de Campeones femenina, en el que las de Pau Quesada se adelantaron en la primera mitad y, como ante el PSG, volvieron a sufrir el empate en la segunda.

La principal novedad en el once de Pau Quesada respecto a la primera jornada, en la que empataron a uno contra el equipo parisino, fue la presencia en el lateral de Silvia Cristóbal, recién coronada campeona del mundo sub-20 con España, sustituyendo a la lesionada Janou Levels.

PUBLICIDAD

El encuentro comenzó con un disparo de la sueca Felicia Schröder antes de que se cumpliera el primer minuto. Las de Pau Quesada tenían muy clara la consigna: presionar muy arriba la salida de balón del Manchester City.

No obstante, el primer susto serio del encuentro se produjo en el minuto 10, cuando a punto estuvo Fowler de hacer el 1-0. La jugadora 'sky blue' remató de cabeza en el segundo palo una falta botada desde la izquierda, la pelota se estrelló en el larguero y fue a botar justo encima de la línea de gol, sin introducirse por completo.

PUBLICIDAD

Esa ocasión del City generó unos buenos minutos de las locales que el Madrid sofocó pronto a base de presión alta y posesión del balón. Todos los pases que llegaban a las inmediaciones del área eran recibidos por Schröder, con un excelente juego de espaldas.

Sin embargo, la encargada de abrir la lata en esta ocasión fue Linda Caicedo. La colombiana recibió en la banda derecha un pase filtrado de Andreia, condujo hasta meterse en el área rival, disparó cruzado hacia la izquierda y Yamashita no pudo detener la pelota.

PUBLICIDAD

Con el 0-1 llegó el descanso. Aunque no habían tenido demasiadas ocasiones claras, el mayor peligro de las de Andrée Jeglertz estaba siendo la jamaicana Khadija Shaw, máxima goleadora histórica 'citizen'. En el arranque de la segunda mitad, aumentó esa cuenta.

Un error en la salida de balón del Real Madrid fue aprovechado por la presión alta del City, pagando a las de Pau Quesada con su misma moneda. Hasegawa puso un pase al hueco a la jamaicana, que estaba sola dentro del área y marcó el 1-1 a la media vuelta.

PUBLICIDAD

El tanto sentó bien a las 'citizens', que afinaron sus armas ofensivas y subieron la línea de presión. Ambos equipos hicieron tres cambios antes del minuto 65, gestionando la carga de sus jugadoras antes de sendos encuentros complicados el fin de semana: el City, frente al Arsenal, y el Madrid, frente al Barcelona.

La que se quedó sobre el césped, ahora con el brazalete de capitana, fue Linda Caicedo. En el minuto 66, recibió un balón en una posición semejante a donde había rematado para hacer el primer tanto y volvió a ajustar el disparo cruzado, pero la pelota se marchó rozando el palo.

PUBLICIDAD

Caicedo siguió siendo la jugadora más peligrosa del Real Madrid, aunque sin demasiados apoyos en el juego ofensivo. Irune Dorado, también campeona del mundo sub-20 y recién ingresada al campo, tuvo una oportunidad que se estrelló en los guantes de Yamashita.

El Manchester City tuvo las mejores ocasiones en el tramo final. Sin embargo, el partido terminó con polémica para el Madrid, ya que la colegiada anuló un gol a Silvia Cristóbal en el penúltimo minuto porque la árbitra italiana había impedido con su posición que Beth Mead intentara pelear la pelota cuando iba hacia la atacante blanca. Al final, el resultado se quedó en 1-1.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

1 - Manchester City: Yamashita; Casparij (Niamh Charles, min. 72), Jade Rose, Greenwood, Wamser; Blindkilde Brown (Coffey, min. 63), Hasegawa; Aoba Fujino (Grace Clinton, min. 63); Fowler (Beth Mead, min. 63), Khadija Shaw y Lauren Hemp.

PUBLICIDAD

1 - Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Silvia Cristóbal; Caruso (Irune, min. 68), Elisa, Andreia (Sara Däbritz, min. 64); Linda Caicedo (Signe Bruun, min. 84), Schröder (Beerensteyn, min. 64) y Athenea (Keukelaar, min. 64).

Goles: 0-1, min. 29: Linda Caicedo. 1-1, min. 51; Khadija Shaw.

Árbitra: Silvia Gasperotti (Italia). No mostró tarjetas.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina disputado en el Joie Stadium de Mánchester ante unos 3.000 espectadores. EFE

PUBLICIDAD