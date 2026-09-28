Torres apela a la oposición para poder convalidar el real decreto de vivienda del Gobierno

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Madrid, 28 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confiado este lunes en que el real decreto de vivienda que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros para su aprobación cuente esta vez con el respaldo de la mayoría del arco parlamentario del Congreso.

En una entrevista en la cadena Cope, Torres ha asegurado que el Ejecutivo trabaja "contrarreloj" para sacar adelante el real decreto ley, como reclaman las miles de personas que acampan desde el pasado sábado en la Puerta de Sol de Madrid bajo el lema "o cae el rentista o cae el Gobierno".

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"Hay cuestiones que no se entenderían que no fueran apoyadas por la mayoría del arco parlamentario", ha dicho, antes de añadir que "la oposición tiene muchísimo que decir" al respecto.

El ministro ha apuntado que, de haberse aprobado el real decreto del pasado verano, no se hubiera producido el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vive en Madrid y que ha encendido las protestas.

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Dicho esto, Torres ha señalado que el Gobierno está trabajando para dar "la mejor respuesta posible" ante un problema que afecta "al día a día" de los españoles, aunque las competencias en materia de vivienda correspondan, según ha dicho, a las autonomías.

El ministro ha insistido en la necesidad de ponerse de acuerdo en un marco legislativo sobre vivienda y de que las administraciones competentes trabajen de la mano con el Gobierno. EFE

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