Mañueco culpa a Sánchez del problema de la vivienda y augura que trasladará la responsabilidad a otras administraciones

Guardar

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, una situación que, a su juicio, no ha sabido resolver y ha augurado que "echará la culpa" a otras administraciones.

En declaraciones previas a su participación en el I Foro Económico Español en Castilla y León, Fernández Mañueco ha señalado que desconoce la realidad del decreto sobre vivienda que prepara el Ejecutivo central. No obstante, ha asegurado que el presidente del Gobierno "hará como siempre" y le echará la culpa a los demás sobre esta materia.

PUBLICIDAD

Asimismo, Fernández Mañueco ha aseverado que Sánchez cargará la responsabilidad de la vivienda a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para decir, como en "anteriores ocasiones", "que pidan ayuda si la necesitan".

En este sentido, Fernández Mañueco ha concluido que, tras más de ocho años al frente del Gobierno central, Pedro Sánchez no resuelve los problemas como el de la vivienda, que ha pasado a ser la "principal preocupación" de la ciudadanía.

PUBLICIDAD