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La crisis migratoria empieza a cambiar el mapa económico de Ceuta y apunta ahora al puerto

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María Alonso

Ceuta, 28 sep (EFE).- La crisis migratoria está dejando una huella en la economía de Ceuta, con el comercio y el turismo como los sectores más perjudicados en agosto, mientras el puerto, según la patronal, podría sufrir con fuerza el siguiente impacto.

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La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, asegura en una entrevista con EFE que hay una pérdida del consumo generalizada y califica la situación como "una caída sin freno" marcada por la incertidumbre.

Como detalla, tras el salto masivo del 30 de julio, algunos comercios llegaron a perder en agosto hasta un 70 % de su facturación, mientras que las visitas turísticas a la ciudad y la costa cayeron entre un 90 y un 100 %.

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Los cálculos de la CECE cifran las pérdidas de las empresas ceutíes en ese mes en un millón de euros al día, aunque Campos señala que no será hasta el final de septiembre cuando puedan conocer con mayor precisión el alcance de las pérdidas.

El problema, según Campos, va más allá de los sectores más vinculados al turismo. Observan que los negocios tienen un comportamiento "de montaña rusa", con días de cierta actividad y otros en los se quedan "desiertos".

 "Las familias, al ver esta situación de incertidumbre, están disminuyendo su consumo. Van comprando menos de lo habitual, como ropa, zapatos y todo tipo de bienes de uso común. También lo hemos visto en la vuelta al cole. Para que el consumo de las familias se genere, se necesita certidumbre y seguridad, y no la hay", comenta.

Añade que también se están reduciendo las ventas de coches y viviendas ya que los vecinos están optando por mantener el dinero en el banco, lo que les da una sensación de mayor "seguridad".

En este escenario, el puerto es uno de los focos de preocupación para la patronal. Campos indica que las empresas portuarias están aplicando mayores protocolos de seguridad y que, por ejemplo, los buques que reciben suministro de combustible están teniendo que aumentar estas medidas, lo que los hace menos competitivos respecto a otros puertos.

A esto se suman las dificultades en el suministro de mercancías. Según advierte, las condiciones de entrada de productos a través de Algeciras están comenzando a dificultar en cierta medida el abastecimiento.

Además, el cierre de la aduana comercial con Marruecos impide la entrada de materiales de construcción que podrían aliviar parte de la congestión.

"Estamos detectando un montón de obras ilegales que no benefician a un sector regulado. Hay un aumento de venta de materiales, están consumiendo muchísimo más materiales en la construcción y eso lo que supone es que tengamos que abastecer muchísimo más", afirma.

Subraya, no obstante, que este aumento en la facturación es temporal y puede complicar la situación en las próximas semanas o meses ya que estas empresas dependen fundamentalmente de la implantación de empresas y las reformas en las viviendas de los ciudadanos, algo que se está produciendo en menor medida.

En cuanto a las ayudas económicas, comenta a EFE que han recibido 36 millones de euros en ayudas directas. "Esto podría estar bien si la crisis durara hasta agosto, pero no es así", lamenta.

Además, por el momento se han registrado 1.137 solicitudes de autónomos y pequeñas y medianas empresas para hacer frente a las consecuencias de esta crisis.

En este sentido, critica que solo pueden solicitarse una vez y hasta noviembre. Según asegura, hay empresas que todavía no están notando las consecuencias de la crisis y puede que comiencen a tener pérdidas en octubre o noviembre, cuando ya hayan presentado su solicitud.

Campos señala también otro problema de las ayudas directas: que determinen la cuantía dependiendo de si se es persona jurídica o física.

"Empresas que en agosto se dedican al sector turístico y que podían tener cinco o seis trabajadores, con una ayuda de persona física de 5.000 euros no les da ni para empezar", afirma.

La incertidumbre sobre cuánto tiempo se prolongará la crisis migratoria es, para la presidenta de la patronal, el principal problema al que se enfrentan.

Esta inestabilidad y falta de visibilidad hace que los empresarios no puedan calcular sus necesidades de financiación, aunque los bancos están ofreciendo préstamos con intereses bajos.

De cara a los próximos meses, Campos reclama al Gobierno unas fechas aproximadas del fin de la crisis y medidas que refuercen el control de la frontera, lo que, a su juicio, daría certidumbre a empresarios y ciudadanos y contribuiría a recuperar la economía de la ciudad autónoma. EFE

(foto) (vídeo)

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