La Bolsa española abre con subida del 0,15 % a pesar del alza del crudo y de los bonos

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Madrid, 28 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una subida del 0,15 %, a pesar del aumento, superior al 2 %, del precio del crudo, y mientras las presiones inflacionistas, elevan nuevamente la rentabilidad de los bonos a nivel global.

En el arranque de la jornada, el IBEX 35, el principal indicador nacional, alcanza los 19.728,8 puntos tras sumar ese 0,15 %. Las ganancias del año se elevan al 13,98 %.

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A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza el 2,28 %, hasta los 106,7 dólares el barril, después de que Estados Unidos haya rechazado la propuesta de negociación de Irán, y mientras que el rendimiento del bono alemán a diez años escala al 3,616 %, y el del español, al 4,093 %. EFE

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