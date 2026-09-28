'La bola negra' de los Javis recauda 4,67 millones en su primer fin de semana en cartelera

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Madrid, 28 sep (EFE).- 'La bola negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha recaudado 4,67 millones de euros en su primer fin de semana en cartelera, según los datos procedentes de la web especializada Rentrak.

La cifra convierte a la película en el noveno mejor estreno de una producción española en la historia, según ha informado la entidad, y en el segundo mejor del año de un largometraje español, tras 'Torrente Presidente' que este marzo alcanzó 6,94 millones.

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Solo con la taquilla de este viernes y hasta el domingo, 'La bola negra' es la cuarta película española más taquillera del año, tras 'Torrente Presidente', 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' y 'Aída y vuelta'.

El viernes, día del estreno recaudó un 1,32 millones de euros y reunió a 175.000 espectadores en 414 salas de toda España, lo cual supera al estreno local de 'La Odisea' de Christopher Nolan.

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La película de los Javis es la candidata española para los Oscars y recientemente se ha convertido en la ganadora del premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián con una puntuación de un 9,40, la más alta para una producción española en este festival después de desbancar a 'La sociedad de la nieve'. de Juan Antonio Bayona.

"Estoy volviendo a escuchar la frase 'viva el cine español' y lo quiero reivindicar: ¡Viva el cine español!", destacó Javier Ambrossi en el momento de recoger el galardón en San Sebastián, mientras ambos directores se mostraban emocionados por la atención que estaba recibiendo la película en cines. EFE

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