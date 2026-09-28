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Irene Montero avisa de que no aceptará un "trágala" con el RD de Vivienda y apoyará que se prolongue la acampada de Sol

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La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha avisado hoy al Gobierno de que la posición de Podemos es "la de la gente", que no va apoyar un trágala pactado con PNV y Junts y ha advertido de que apoyará que se prolongue la acampada en la Puerta del Sol de los manifestantes que reclaman medidas de acceso a la vivienda, entre otras, prohibir los desahucios y prolongar por ley los contratos de alquiler.

En una entrevista en 'La Hora de La 1', de TVE, recogida por Europa Press, la también eurodiputada de Podemos ha advertido de que su partido no va a aceptar un "trágala" del Gobierno, como el que, según asegura, les tiene muy acostumbradas el Ejecutivo.

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"El Gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y hacerle un trágala a la gente", ha exclamado.

En este sentido, ha advertido que "a lo mejor esta vez el trágala hay que hacérselo a los especuladores" y a los partidos que "están representando los intereses de los rentistas y especuladores porque esta situación ya no da más de sí".

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Al ser preguntada si cree que puede prolongarse la acampada en la Puerta del Sol, Irene Montero ha señalado que si los manifestantes así lo deciden contarán con el apoyo de Podemos: "por supuesto que sí".

En este sentido, ha alegado que "solamente con movilización social se van a cambiar las cosas" y ha señalado que ni con una acampada ni con movilizaciones masivas el Gobierno está escuchando y "están tratando de poner un parche" y de "contener la movilización".

"QUE VENDAN RELOJES EN LUGAR DE VIVIENDA"

Sin embargo, Montero cree que "nunca se contienen a los especuladores" y pregunta al Ejecutivo por qué no contienen a PNV y Junts y a sus demandas para rebajar las exigencias del Real Decreto de Vivienda.

Dicho esto, ha insistido en que las casas son para vivir y que lo que hay que hacer es "acabar con este negocio": "Si quieren hacer negocio, que vendan relojes, que es un negocio también muy lucrativo", ha dicho.

Ante la pregunta de si Podemos no se va a mover de dónde está, la dirigente morada ha señalado que la posición de su partido es "con la gente, la mayoría social que quiere que se acabe el negocio de la vivienda".

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EuropaPress

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