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El Sindicat de Llogateres corta el tráfico en Barcelona y baraja una huelga general

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Barcelona, 28 sep (EFE).- Miembros del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos) de Catalunya protagonizan la mañana de este lunes diversos cortes de tráfico en Barcelona y barajan convocar una huelga general si el próximo martes no se aprueba el decreto de vivienda con sus reivindicaciones.

Uno de los cortes se está llevando a cabo en la calle Córcega, donde un grupo de personas camina hacia la avenida Diagonal con la intención de cortar esta vía, y otro en la avenida Meridiana, una de las arterias de entrada y salida de la ciudad.

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El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de estas afectaciones en la movilidad en diversos puntos por diversas manifestaciones que confluirán en el centro de la ciudad y por las que efectivos de la Guardia Urbana están realizando desvíos de tráfico.

Fuentes del sindicato han dicho que no tolerarán que el decreto que previsiblemente se apruebe este martes sea "una farsa" y que están en contacto con los sindicatos generales ante la posibilidad de convocar una huelga general.

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El sindicato exige que el decreto incluya la renovación automática de los contratos, la congelación del precio del alquiler mientras dure el mismo y la articulación de mecanismos para acabar con los desahucios. EFE

(Foto) (Vídeo)

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