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El fiscal pide 46 y 19 años de prisión para dos acusados de dos asesinatos en Ciudad Real

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Ciudad Real, 28 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará a partir del 5 de octubre, con tribunal del jurado, a dos acusados de dos delitos de asesinato y robo con violencia a dos empresarios, cometidos en 2019 y 2022 en Manzanares (Ciudad Real), para quienes el Ministerio Fiscal solicita penas de 46 y 19 años de prisión, respectivamente.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el primero de los crímenes ocurrió el 19 de junio de 2019, cuando uno de los acusados, tras mantener una disputa económica con su amigo Jesús María González Borrajo relacionada con la venta de un vehículo, acabó con su vida de forma violenta.

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Posteriormente, contó con la colaboración del otro acusado para descuartizar el cadáver y arrojaron la cabeza y las extremidades a un pozo de unos 80 metros de profundidad en dos fincas de Manzanares.

Los restos de González Borrajo no fueron localizados hasta junio de 2023, cuando la Guardia Civil confirmó mediante pruebas de ADN que los restos hallados en un pozo de Manzanares correspondían a este empresario desaparecido en 2019.

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El segundo asesinato se produjo el 22 de julio de 2022, cuando el principal acusado acompañó al empresario Juan Miguel Isla a la localidad de La Solana para recibir un pago de 50.000 euros por la venta de una finca.

A su regreso a la finca "La Mejorada", acabó con su vida y se apoderó del dinero, según el fiscal , que señala que la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo o una herida incisa en la ingle.

Tras el crimen, el otro acusado se encargó de trasladar el vehículo de la víctima hasta Albacete.

El cuerpo de Isla fue localizado en marzo de 2023, en un pozo situado en una finca de Valdepeñas.

La fiscalía considera que los hechos constituyen dos delitos de asesinato en concurso medial con dos delitos de robo con violencia.

Para el autor material de ambos crímenes solicita 23 años de prisión por cada asesinato, hasta un total de 46, además de inhabilitación absoluta, y para Rivera, al que atribuye la misma calificación penal pero aplicando la atenuante analógica de confesión, pide 9 años y 6 meses de prisión por cada crimen, con un total de 19 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que ambos acusados indemnicen solidariamente con 90.000 euros a la pareja de la primera víctima y con 15.000 euros a su hermano, y con 90.000 euros a la pareja de la segunda víctima y con 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos.

Asimismo, solicita que se mantenga la prisión provisional de ambos acusados y plantea el sobreseimiento provisional respecto de otros dos investigados, al considerar que no existen indicios suficientes de su participación en los hechos.

El juicio está previsto en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real entre los días 5 y 15 del mes de octubre. EFE.

abc/lsy/aam

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