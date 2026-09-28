El delegado del Gobierno en Ceuta pide ser relevado del cargo

Ceuta, 28 sep (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha pedido al Ejecutivo ser relevado del cargo, según han informado a EFE fuentes de la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
Según estas fuentes, se trata de una decisión "humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo".
PUBLICIDAD
Pérez Triano comparecerá ante los medios de comunicación este lunes para explicar con detalle los motivos de su decisión. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre
Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España
Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo
El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts
Cuál es la verdura que cuida el sistema nervioso, repara el músculo y es buena para la digestión
Esta hortaliza cuenta con múltiples nutrientes que protegen el bienestar
Yola Berrocal se salva de la nominación de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras un duelo de infarto con Ivana Icardi
La concursante se impuso a Ivana Icardi en la prueba definitiva y deja a Arkano, Asraf Beno, Yulen Pereira e Ivana en manos de la audiencia
La Aemet alerta de un “cambio de tiempo importante” que trae fuertes lluvias y tormentas con granizo: estas son las regiones más afectadas
El organismo público ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas por la previsión de acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas
MÁS NOTICIAS