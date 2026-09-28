El delegado del Gobierno en Ceuta pide ser relevado del cargo

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Ceuta, 28 sep (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha pedido al Ejecutivo ser relevado del cargo, según han informado a EFE fuentes de la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Según estas fuentes, se trata de una decisión "humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo".

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Pérez Triano comparecerá ante los medios de comunicación este lunes para explicar con detalle los motivos de su decisión. EFE