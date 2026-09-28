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Cuerpo se muestra "optimista" con las negociaciones para aprobar el decreto de Vivienda

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Madrid, 28 sep (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado "optimista" este lunes con respecto a las negociaciones que está llevando a cabo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para alcanzar un acuerdo que permita llevar mañana al consejo de ministros el real decreto sobre vivienda, el llamado "decreto Maricarmen".

En declaraciones a los medios en el XVII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, Cuerpo ha insistido en que la ministra "está haciendo un trabajo excepcional", en unas circunstancias "muy difíciles", entre ellas que Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno, ha dicho esta misma mañana que el acuerdo sigue "muy lejos".

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"Yo creo que podemos llegar a un acuerdo" y que, además, el Real decreto ley que salga de ese acuerdo será "ambicioso", y "para eso estamos trabajando, porque es lo que nos piden los ciudadanos".

"Tenemos que seguir empujando y lo vamos a hacer", ha dicho Cuerpo, que espera "que los Grupos parlamentarios también respondan", ya que son los que tienen que convalidar el decreto cuando este llegue al Congreso.

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Para Cuerpo, el hecho de que estos días esté habiendo unas negociaciones tan intensas, es una señal de que "todo el mundo ha entendido esta llamada de los ciudadanos", en alusión a las manifestaciones en protesta por el desahucio de Maricarmen y a la acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol.

A la pregunta de por qué el Gobierno no ha actuado antes en los ocho años que llevan en el poder, el ministro ha recordado las "numerosas" medidas que se han aprobado, como el Plan Estatal de vivienda, dotado con 7.000 millones de euros con objeto de reponer un parque público de vivienda "que además se mantenga en poder público de manera indefinida", no como en el anterior ciclo inmobiliario.

También se ha referido Cuerpo a otras medidas que se llevarán al consejo de ministros, para seguir ayudando a otros sectores afectados por la guerra de Irán y la subida de los precios energéticos o de los fertilizantes, ya que el Real Decreto de junio que contenía estas ayudas decae en su mayor parte a finales de septiembre.

"Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares", que se han visto muy afectados en su día a día y en su presupuesto familiar por la subida de los precios consecuencia de esta guerra. EFE

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