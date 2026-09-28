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Cuerpo dice que no escatimarán para financiar vivienda y espera que los bancos tampoco

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Madrid, 28 sep (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que el Gobierno no va a escatimar recursos en la financiación de la vivienda y que está seguro de que el sector financiero tampoco lo hará.

Cuerpo, en la apertura del XVII Encuentro Financiero de Expansión, en el que participan los consejeros delegados de los principales bancos del país ha afirmado que la vivienda es la mayor prioridad del Ejecutivo.

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Ha añadido que espera que el decreto de medidas urgentes que irá al Consejo de Ministros de mañana sea ambicioso y afronte todos los elementos claves, empezando por la protección de aquellos que más lo necesitan.

Ha agregado que estamos en "el momento de la responsabilidad" del Gobierno, de los grupos parlamentarios y del sector privado, incluido el financiero, del que ha dicho que es un actor relevante para afrontar el acceso a la vivienda y se construya vivienda asequible.

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En este sentido, ha dicho que el fondo 'España crece' ha empezado a desplegarse y que, desde el pasado 1 de septiembre, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene a disposición más de 12.000 millones de euros de financiación para ampliar el parque de vivienda de alquiler asequible, movilizando financiación con el sector financiero.

Por otro lado, ha señalado que Europa tiene el reto de la competitividad y hay que movilizar los 10 billones de euros que existen en depósitos bancarios, que constituyen una oportunidad irrenunciable.

Entre los retos pendientes, también ha citado la aprobación del paquete de supervisión de mercados de capital para que haya una supervisión europea y acabar con la fragmentación para responder a lo que demandan los inversores, un mercado con escala y liquidez.

Ha subrayado que el Laboratorio de Competitividad, del que forman parte varios países de la UE, incluido España, está dando sus frutos, y en España esos trabajos se van a concretar en la cuenta ahorro-inversión.

El también vicepresidente primero se ha referido a la plataforma europea de titulizaciónes, un instrumento que ha dicho que hay que revitalizar para que los bancos puedan utilizarlas para financiar a las pymes europeas.

En cuanto a la simplificación del marco regulatorio, ha afirmado que estabilidad financiera y competitividad no son objetivos enfrentados, sino "dos caras de la misma moneda".

Por eso, ha defendido una revisión selectiva del marco regulatorio actual, pues el objetivo no es desregular, sino "mejorar el funcionamiento del marco regulatorio".

Cuerpo ha dicho también que España no va a cejar en su empeño de que haya un mecanismo de emisión de deuda conjunta, al tiempo que ha señalado que es necesario un mecanismo europeo de liquidez para la resolución.

El ministro ha coincidido que los requerimientos de capital a los bancos no pueden hacerse "sin una visión agregada" de los que tienen las diferente autoridades en la materia y ha defendido un foro de diálogo de instituciones europeas que haga un análisis conjunto.

Cuerpo ha concluido que lo que el Gobierno quiere es un marco más simple, integrado y competitivo.

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), ha manifestado que se va a trabajar en la creación de un escudo de ciberseguridad para infraestructuras críticas.

Ha adelantado que habrá una reunión con la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi) -autoridad macroprudencial española encargada de identificar, prevenir y mitigar el desarrollo del riesgo sistémico- para avanzar de manera conjunta con el sector privado. EFE

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