Asesinada una mujer en Benidorm en un caso que se investiga como posible crimen machista

Alicante, 28 sep (EFE).- Una mujer ha sido asesinada en Benidorm (Alicante) por arma blanca en un caso que la Policía Nacional investiga como supuesto crimen machista, han informado a EFE fuentes conocedoras del caso.
En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante. EFE
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