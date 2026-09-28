Espana agencias

Al menos 4 muertos y 12 desaparecidos en Nepal tras un alud en la base del pico Himlung

Guardar

(Actualiza cifras de muertos y desaparecidos)

Katmandú, 28 sep (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto y otras 12 permanecen desaparecidas en Nepal tras una avalancha que sepultó el domingo el campamento base del pico Himlung, cerca de la frontera con el Tíbet, según informaron este lunes las autoridades de montañismo nepalíes.

PUBLICIDAD

El secretario general de la Asociación de Montañismo de Nepal, Rajendra Lama, dijo a EFE que dos cuerpos fueron recuperados en la noche del domingo y otros dos en la mañana del lunes.

El alud azotó el campamento base del pico Himlung, de 7.126 metros de altura, durante la mañana del domingo, sepultando las tiendas de campaña bajo una profunda capa de nieve.

PUBLICIDAD

El alpinista Mingma G Sherpa, que lidera la operación de rescate, informó en Facebook de que la avalancha de placas impactó el campamento cuando se encontraban allí 14 miembros del personal de cocina de dos equipos de escalada y dos guías de escalada.

"Las labores de búsqueda continúan (...) Podríamos haber salvado vidas el domingo, pero debido al mal tiempo, sólo llegamos al lugar del accidente por la tarde", dijo Sherpa.

Según el alpinista, ocho guías de montaña de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal se encuentran actualmente en el lugar, junto con miembros de otros equipos de rescate, que comenzaron las operaciones de búsqueda desde primera hora de hoy.

La avalancha se registró mientras Nepal continúa recuperándose de una devastadora inundación glacial el 26 de agosto que causó la muerte de 1.453 personas y dejó a 5.285 desaparecidas, según las últimas cifras oficiales.

Las fuertes lluvias caídas desde el jueves también han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en varias partes del país, causando la muerte de al menos 21 personas, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

Isabel Pantoja recuerda a Paquirri con un gesto hacia Kiko Rivera en plena actualidad por el legado del torero

La tonadillera ha enviado un arreglo floral a la tumba del diestro con una significativa dedicatoria en el 42 aniversario de su muerte

Isabel Pantoja recuerda a Paquirri con un gesto hacia Kiko Rivera en plena actualidad por el legado del torero

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El Ejecutivo prepara el relevo de Miguel Ángel Pérez Triano, que dejará el puesto tras ocho meses al frente de la Delegación, y sitúa al socialista David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María y nacido en Ceuta, como su posible sustituto

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El cambio de estación también altera el apetito: ¿por qué el frío nos da hambre?

Cuando las temperaturas bajan, el organismo necesita mantener estable su calor interno

El cambio de estación también altera el apetito: ¿por qué el frío nos da hambre?

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El repunte de la amenaza rusa en la frontera pone a España en la primera línea de la misión de la OTAN: tres despliegues en una semana

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin