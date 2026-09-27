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Yolanda Díaz dice que el decreto de vivienda tiene que "meter mano" a los fondos buitres

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Madrid, 27 sep (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este domingo que de la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes no les vale que salga "cualquier real decreto" sobre vivienda, sino uno que "le meta mano a los fondos buitres".

Durante su participación en un debate en el marco de la Fiesta del PCE, celebrada en Madrid, Díaz también ha dicho, en relación con la acampada en la Puerta del Sol de la capital, que se movilicen "mucho y más".

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El Consejo de Ministros tiene previsto, en su reunión de la semana que comienza, tratar sobre el problema de la vivienda, a lo que la exlider del movimiento Sumar ha dicho que "no va de que el martes se apruebe un real decreto para Maricarmen. No nos vale cualquier real decreto".

Díaz ha destacado que quieren que esa norma "le meta mano a los fondos buitre", que diga "ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora", independientemente del barrio o de la ciudad que se hable.

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El problema principal "que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda" y "nos jugamos todo a esto", por lo tanto para Díaz el mensaje es claro: "Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto", tras lo que ha agregado "que la derecha se retrate votando".

El caso de la anciana madrileña desahuciada ha generado un movimiento de protesta que desde ayer acampa en la Puerta del Sol, a lo que también se ha referido la ministra.

"Bienvenida la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más", ha dicho, y ha destacado que se están vulnerando los derechos humanos porque no se puede desahuciar a las personas sin una garantía habitacional.

Para Díaz esa es la urgencia que tiene hoy el país por dos razones: porque se puede hacer, y están dispuestos a pelear "lo que sea necesario".

Durante su intervención, se ha referido a la vivienda y a la reducción de la jornada laboral, "de una vez por todas", como los "mandatos fundamentales" que tienen y que permiten decir a la gente trabajadora "claro que hay esperanza".

La ministra se ha referido a otros puntos fundamentales, entre ellos la sanidad pública, que merece "un pacto de estado" y que se acaben las listas de espera "vergonzantes, que son las que abren la puerta a la privatización".

En referencia a la inmigración, Díaz ha pedido movilización para decir que las personas migrantes "son un elemento de centralidad de las sociedades contemporáneas y estamos con ellos y con ella".

En el acto ha participado, entre otros, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pachecho. EFE

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