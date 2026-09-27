Xavi Albert: “Es una gran lección para respetar el esfuerzo que requiere esta liga”

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Valencia, 27 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, lamentó la imagen ofrecida por su equipo este domingo en el Roig Arena en la derrota sufrida ante el Ilerna Lleida (100-105) y rechazó utilizar como una excusa el partido de Euroliga disputado el viernes en Estambul.

“En la puesta en escena hemos estado muy lejos del nivel que debemos demostrar, especialmente en casa. Ha sido una primera salida blanda que nos ha hecho encajar un parcial en contra y es una gran lección para respetar el esfuerzo que requiere esta liga. Si no sales al cien por cien, sufres como hemos sufrido”, dijo Albert en rueda de prensa.

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“Puede que sea un factor, pero no voy a caer en justificar ni medio segundo el viaje a Turquía. La competición es así y tenemos jugadores experimentados y otros que irán cogiendo experiencia, pero así es la competición. Este equipo necesitas hacer mejor las cosas que hemos trabajado”, añadió.

El técnico valenciano puso el foco en la intensidad de sus jugadores: “Hemos perdido el rebote, acciones de uno contra uno y hemos tenido mucha inconsistencia. Nos pone en la cara nuestros déficits y no voy a caer en la clásica respuesta de pedir tiempo. Victorias como la del viernes no nos puede hacer sentir autosatisfechos sobre algo que todavía está muy lejos”.

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Albert destacó también los problemas de su equipo en el juego interior: “En los partidos que hemos jugado hemos notado que los jugadores de posiciones interiores están lejos de su estado de forma. Hoy hemos tenido la baja de Dylan (Osetkowski) por enfermedad, pero el rebote es un trabajo colectivo y todos tienen que dar un paso adelante”.

“De entrada, que el foco esté puesto en mí, que tengo que sacar un mejor rendimiento y conseguir que esto se solucione ya”, afirmó el entrenador del Valencia Basket. EFE

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