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València sale a la calle "por todas las MariCarmen" y en apoyo a real decreto de vivienda

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València, 27 sep (EFE).- Cientos de personas han llenado este domingo la plaza del Ayuntamiento de València para mostrar su apoyo a la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid y a la acampada de la capital para exigir el real decreto de la Vivienda.

El Sindicat de Llogateres València ha llamado a "ocupar la plaça per totes les MariCarmen (ocupar la plaza por todas las MariCarmen)" y ha indicado en su convocatoria para "charlas y cena" en la plaza del Ayuntamiento de València: "Estem fartes! (Estamos hartas!).

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Informa que quiere contar "la lucha" que llevan a cabo estos días, así como "dar espacio y escuchar", además de "dar apoyo a los compañeros acampados en Madrid".

"Queremos explicaros la importancia de estas 48 horas previas a que el Congreso vote el real decreto de vivienda. Y explicaros en que consiste lo que redactamos nosotros. Queremos reflexionar juntos sobre todo lo que está pasando", afirman en su convocatoria.

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Por esto, han invitado a "llenar la plaza del Ayuntamiento de València".

La portavoz del Sindicato de Inquilinas en València, Andrea Aleixos, ha informado a EFE de que se han reunido unas cuatrocientas personas en la plaza del Ayuntamiento de València y les han dicho que "estas 48 horas de aquí al martes son cruciales porque el PSOE, después de estar meses sin hacer nada, después de lo de Maricarmen, va a presentar este martes un real decreto sobre vivienda".

Ha explicado que el Sindicato de Inquilinas (Sindicat de Llogateres en valenciano) ya presentó al Gobierno el texto para un real decreto que le dijeron que "aprobarían en septiembre pero no han hecho nada".

"Sabemos que PSOE y Junts se han sentado para negociar su propio decreto y nosotras hemos convocado a la gente par explicarles las medidas que pedíamos en nuestro decreto", ha añadido.

Ha detallado que sus cuatro principales reivindicaciones son la paralización de todos los desahucios y en el caso que haya "que se dé una alternativa habitacional digna", que los contratos de alquiler se renueven automáticamente y si no se renovara con una causa justificativa, que se indemnice; que se limite el precio del alquiler (IPC del 0%) y que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos "para regular los contratos de temporada y de habitaciones".

La protesta de València coincide con la acampada de cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas, que se preparan este domingo para dormir una segunda noche en tiendas de campaña hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen'. EFE

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