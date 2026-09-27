Un juez expulsa de España a tres migrantes por coaccionar a una menor en Ceuta

Guardar

Ceuta, 27 sep (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado una condena y la expulsión de España de tres migrantes marroquíes que intentaron llevarse por la fuerza el pasado jueves a una menor marroquí, de 17 años, a una de las chabolas situadas en la playa del Trampolín.

Estas tres personas fueron arrestadas por agentes de la Policía Nacional y en sede judicial han reconocido los hechos, aceptando dos años de prisión por un delito de coacciones, que ha sido sustituido por la expulsión de España durante cinco años, según han informado fuentes judiciales.

PUBLICIDAD

Los marroquíes sujetaron a la niña contra su voluntad hasta que intervino otro migrante que consiguió liberar a la menor, quien escapó de la zona y trasladó su situación a los efectivos de la Policía Nacional.

Los tres detenidos han sido condenados este domingo por un delito de coacciones. EFE