“Time Tight”, el otro ‘mediterráneo’, gana el Villamejor

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Madrid, 27 sep (EFE).- “Time Tight” ha ganado esta tarde en los 2.800 metros del Gran Premio Villamejor, la maratón para los ejemplares de 3 años cada temporada de otoño de Madrid y la última de las tres grandes carreras de la generación tras la Poule y el Derby. El vencedor pertenece a la cuadra Mediterráneo, al igual que el favorito, “Majestad”, potro que aspiraba a la gloria del triplete (inédito desde 2014) y que sólo ha podido terminar tercero.

Con “Time Tight” la estrategia era clara, marcar el ritmo, apretar sobre todo desde medio camino y luchar por resistir. Su jockey, la checa Denissa Sikorová, jugó sus cartas a la perfección. No sintió el aliento de ningún otro rival en todo el recorrido y lo más cerca que estuvo uno, “Drago”, fue en la raya de meta, a tres cuartos de cuerpo de distancia.

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“Majestad” viajó en cola del lote, algo brillante por el tiempo que llevaba sin competir (112 días). Lanzó su habitual remate en la recta, pero se le atragantaron los últimos doscientos metros y su remontada desde la octava plaza sólo le daría para ser tercero.

El entrenador argentino Óscar Anaya logra su segundo éxito en el Villamejor, carrera que lucía en su palmarés desde que 2024 con “Azkar”. La cuadra Mediterráneo de José María Maldonado, que recibe 27.000 euros por la victoria, se estrena en el historial de este gran premio.

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Los restante triunfadores de la tercera jornada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid han sido la debutante “Carambola”, con el francés Samy le Quilleuc en la silla, “Nordeste” (con el checo Václav Janácek), “Madrid” (con Janácek en la preparatoria del gran sprint de otoño), “Amazónico” (con el luso Ricardo Sousa), “Campelo” (con el argentino Nico Valle) y “Blue Division” (con Sousa).

La combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus es la formada por las mantillas: 11 – 1 – 1 – 7 – 8 – 3. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 7.

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La próxima semana la competición se traslada el miércoles a San Sebastián, con la jornada de clausura de la campaña donostiarra en 2026, y el domingo retornará a la capital de España. EFE 1010020