Sito Alonso: "Los jugadores tienen que tienen que entender donde están"

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Girona, 27 sep (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha afirmado tras la derrota de este domingo en Girona (84-77) que es "importante" que los jugadores entiendan "donde estamos, a qué club pertenecemos y que tenemos que hacer muchas cosas bien para intentar ir más veces a la línea de tiro libre"

"Hay jugadores que me han gustado muchísimo hoy y otros que se tienen que ir adaptando a una situación nueva y tienen que entender donde vienen y hacernos respetar: no es lo mismo jugar en el Barça que jugar en el UCAM Murcia", ha añadido.

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El técnico madrileño ha admitido que el Girona ha estado "mejor" que su equipo "sin ningún tipo de duda" y se ha mantenido siempre dentro del partido, pero ha lamentado que al UCAM le ha faltado "consistencia en los minutos finales", porque ha tenido "despistes" que han sido decisivos en el tramo final.

Ha remarcado que el equipo no ha perdido por "corazón", pero ha reconocido que los suyos deben mejorar en aspectos como la gestión de las faltas.

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Alonso también se ha mostrado muy crítico porque los jugadores de ambos conjuntos se han caído muchas veces por el suelo, debido a la "humedad".

"No entiendo cómo puede pasar en la Liga Endesa cuando nunca ha pasado", ha señalado. EFE

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