Sánchez visita mañana en Barcelona un edificio de vivienda pública de alquiler asequible

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Barcelona, 27 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana por la tarde en Barcelona una promoción de vivienda pública de alquiler asequible promovida por el ayuntamiento de la capital catalana y ubicada en el barrio del Poblenou de la ciudad y asistirá a la presentación del informe denominado 'Vidas Futuras'.

La visita y la presentación del informe se producirán un día antes de que el Consejo de Ministros debate el nuevo decreto de vivienda, ahora en negociación, proyecto reactivado tras el desahucio esta semana en Madrid de la anciana Maricarmen.

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La promoción que visita Sánchez, denominada 'Illa Siberia', está situada en la calle Badajoz, junto a la Vila Olímpica del Poblenou, un proyecto del que se entregaron las llaves de 42 viviendas el pasado mes de julio.

Del total de pisos, 30 se adjudicaron a personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, mientras que 11 se destinarán a entidades sociales y serán gestionadas por la Fundación Hábitat3, de la que forman parte onegés.

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El edificio es una promoción delegada impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar vivienda asequible sin renunciar a la titularidad pública del suelo.

El terreno municipal se cedió durante 75 años para que una entidad privada impulsase la construcción y gestión de las viviendas, que en el futuro pasarán a formar parte del parque público municipal.

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La promoción contó con una inversión superior a los 7,9 millones de euros y una aportación de más de 1,5 millones procedente de los fondos europeos Next Generation.

Las viviendas, de entre 61 y 72 metros cuadrados aproximadamente, son de alquiler asequible, de entre 429 y 501 euros mensuales, a los que hay que sumar los correspondientes gastos comunitarios.

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Previamente, el presidente participará en el acto de presentación del informe 'Vidas Futuras', en el Disseny Hub Barcelona.

El acto contará con las intervenciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Industria, Jordi Hereu, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.

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La agenda de mañana en Barcelona concluirá con su presencia en la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia en el Palacio de Congresos de Cataluña. EFE