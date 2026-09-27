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Sánchez ultima el decreto de vivienda mientras los acampados en Sol afrontan otra noche

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Madrid, 27 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda, mientras los centenares de acampados en la Puerta del Sol se preparan para pasar la segunda noche en la plaza como protesta hasta que esta medida se apruebe.

Un día después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada esta semana de su piso propiedad de Urbagestión, Sánchez ha avanzado las medidas que pretende tomar el Gobierno.

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"Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento", ha dicho el presidente en un acto en la localidad madrileña de Getafe.

Minutos antes, desde la Puerta del Sol, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha advertido de que la acampada "va a seguir adelante" si el Gobierno no aprueba el próximo martes el "decreto Maricarmen" que incluya los contratos indefinidos de alquiler o de lo contrario seguirán "desobedeciendo" y "escalando" la protesta.

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Las protestas por la actual crisis de vivienda se extenderán los próximos días más allá de Madrid: El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado para mañana en Barcelona una manifestación frente al lugar donde se celebrará un acto al que asistirá el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar que el decreto sobre vivienda que el Ejecutivo quiere debatir en el Consejo de Ministros del martes incluya la opción de contratos indefinidos.

Pedro Sánchez tiene previsto asistir mañana lunes en Barcelona a la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia en el Palacio de Congresos de Cataluña, entre otros actos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este domingo que a Sumar no le vale que salga "cualquier real decreto" de la reunión del martes, sino que quieren uno que "le meta mano a los fondos buitres".

"Ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora", ha argumentado la vicepresidenta en la Fiesta del PCE, celebrada en Madrid.

En paralelo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, ha arremetido contra España por haber permitido que se materialice el desalojo de Maricarmen, ya que pone al país "en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos", según ha dicho en una entrevista con EFE este domingo.

Con el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años con un 50 % de discapacidad, llevado a cabo el pasado 23 de septiembre, España vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) de "suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto", según ha explicado el Relator.

En respuesta a la actual crisis de vivienda, el PP ha difundido un decálogo de medidas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda, con objetivos como construir 4 millones de viviendas en 4 años, y aumentar la productividad de la economía española.

El objetivo, según explica el PP, es "sacar a España del estancamiento y decadencia" en la que le han metido "las políticas socialistas y la ausencia de reformas" y "cuyas consecuencias se están comenzando a ver en la población".

En el caso concreto de la vivienda, que el PP califica como "el gran fracaso regulatorio español" tras "ocho años de sanchismo", el objetivo es que España "vuelva a ser un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o alquiler de una vivienda".

La convalidación del decreto de vivienda en el Congreso requiere del voto favorable tanto de Junts como del PNV, dos formaciones con las que el Gobierno mantiene conversaciones para que la medida salga adelante.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avanzado que el decreto tendrá el voto favorable de sus siete diputados si el Gobierno "quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres".

"Pero -ha advertido-, que no lo mezcle, como hizo en su momento con el decreto ómnibus sobre las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario", ha señalado.

Desde el PNV, su presidente, Aitor Esteban, ha pedido que en el decreto se busque "un mínimo común denominador entre todos", a la par que ha criticado a aquellas formaciones que van "a máximos".

Todo ello, ha dicho, para solucionar "situaciones terribles, inaceptables", algo que "se puede hacer, pero no si cada uno está pensando en la próxima proclama electoral".

En paralelo, ante varios miles de personas, entre simpatizantes y militantes del PNV congregados con motivo del Alderdi Eguna, Esteban ha asegurado que si Sánchez no aprueba los presupuestos generales "tendrá que dar por finiquitada la legislatura y convocar elecciones".

La concentración en Sol ha despertado las críticas de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que ha arremetido contra la permanencia de este "asentamiento ilegal", del que ha responsabilizado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuya actuación consideran que "responde a un interés político", según han apuntado en su cuenta de X. EFE

(foto) (vídeo)

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