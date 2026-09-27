Sánchez se reunirá mañana en Barcelona con el primer ministro de Groenlandia

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Barcelona, 27 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá mañana, lunes, una reunión con el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen en Barcelona, coincidiendo con su visita en la capital catalana para participar en tres actos de diferente signo.

La entrevista con el dirigente de Groenlandia tendrá lugar a última hora de la tarde en el Palau de Congressos de Catalunya, donde Sánchez asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia.

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La visita de Jens Frederik Nielsen a España tiene lugar pocos días después de que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaran en Nueva York un acuerdo de defensa sobre el territorio ártico. EFE