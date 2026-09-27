Primeras victorias para Manzanares y Noia

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El Quesos El Hidalgo Manzanares y el Noia Portus Apostoli lograron sus primeras victorias de la temporada en el torneo Apertura de la Primera División de fútbol sala al superar al Catgas Energía (5-0) y al Sur Seeds El Ejido (2-0), respectivamente.

El conjunto andaluz, debutante en la categoría, encajó así su primera derrota del curso después de sumar cuatro puntos en dos partidos, en una tercera jornada que mantiene al Illes Balears Palma Futsal y al Jaén Paraíso Interior al frente de la tabla con 9 puntos y pleno de victorias.

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El Manzanares compensó su falta de acierto en las primeras jornadas con una contundente goleada ante el Catgas Energia. Los locales generaron numerosas ocasiones durante el primer periodo, aunque solo Javi Alonso fue capaz de romper la sequía con una gran acción individual para establecer el 1-0.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Juanlu Alonso encontró la eficacia que le había faltado en anteriores encuentros y amplió rápidamente su ventaja. Unai, Eloy de Pablos, Povill y Khalid completaron la goleada hasta el 5-0 definitivo. El Catgas Energia, por su parte, se mantiene con un solo punto en este inicio del torneo Apertura.

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En Noia, el conjunto gallego se impuso por 2-0 al Sur Seeds El Ejido en un partido igualado y sin goles durante la primera parte. La expulsión de Povea permitió al Noia disponer de una superioridad que incrementó su presión ofensiva. Poco después de recuperar el quinto jugador, Biel adelantó a los locales con un taconazo tras una gran jugada de Pazos.

El Ejido buscó la reacción, pero un rebote tras la presión de Charly terminó en su propia portería para establecer el 2-0 definitivo y dar al Noia sus primer exito de la campaña. EFE

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