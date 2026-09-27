Muere a los 99 años César Ortiz-Echagüe, sacerdote y arquitecto racionalista

Guardar

Madrid, 27 sep (EFE).- El sacerdote y arquitecto César Ortiz-Echagüe ha fallecido este domingo a los 99 años de edad en Madrid, según han informado fuentes de su entorno.

Nacido en una familia con gran sensibilidad artística, Ortiz-Echagüe fue el primer arquitecto español en ganar el premio Reynolds del American Institute of Architects en 1957 por su proyecto sobre los comedores de empleados en la fábrica de la SEAT en Barcelona.

PUBLICIDAD

Arquitecto racionalista, la obra de Ortiz-Echagüe estuvo marcada por el uso de acero y vidrio, así como por los numerosos proyectos realizados para SEAT, y por diseñar la sucursal del Banco Popular en la Gran Vía de Madrid.

Miembro del Opus Dei desde 1945, Ortiz-Echagüe fue nombrado sacerdote en 1983 por Juan Pablo II, tras lo que dedicó íntegramente su vida a la iglesia.

PUBLICIDAD

Además, colaboró en la puesta en marcha de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, en 1967, y del santuario de Torreciudad en 1975.

El velatorio de Ortiz-Echagüe tiene lugar durante este domingo y será enterrado mañana en el cementerio de La Almudena, en Madrid. EFE