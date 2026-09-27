Moncho Fernández: "Hemos ganado desde el esfuerzo"

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Girona, 27 sep (EFE).- El técnico del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha asegurado tras la victoria de este domingo contra el UCAM Murcia (84-77) que su equipo ha ganado "desde el esfuerzo", en "un partido muy disputado que se ha decidido en el cara o cruz".

El entrenador gallego ha admitido que a su equipo todavía le faltan "muchos automatismos y muchas cosas", porque no ha tenido una pretemporada "soñada", pero ha asegurado que el nivel de esfuerzo ha sido "determinante" para conseguir el triunfo junto a la actitud defensiva y el acierto.

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"Con esfuerzo y con lucha podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que seguir adelante. Hay que felicitar a los jugadores porque el partido estaba muy complicado", ha añadido.

Moncho Fernández ha celebrado el paso adelante en el rebote después de una primera parte en la que el UCAM ha sido "mucho mejor" en este aspecto.

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También ha destacado el partido de Jassel Pérez, MVP con 20 puntos, ocho rebotes y 30 créditos de valoración, y Stanley Whittaker y ha pedido paciencia con Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League.

"La dedicación y el espíritu son impecables, pero necesita tiempo para entender que es otro baloncesto. La experiencia no es una pastilla que te tomas y ya está", ha avisado Moncho. EFE

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