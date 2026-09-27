Medvedev elimina a Wong y jugará con Safiulin; Jacquet-Rublev, la otra semifinal

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El primer favorito, el ruso Daniil Medvedev, mantuvo el tipo ante la resistencia del hongkonés Coleman Wong y completó las semifinales del torneo de Hangzhou (China), en las que se medirá a su compatriota Roman Safiulin.

Medvedev, ganador este año en Dubai y Brisbane, y finalista en el Masters 1.000 de Indian Wells, necesitó dos horas y cuarto para superar en tres mangas a Wong, por 6-3, 6-7 (2) y 6-3.

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El primer cabeza de serie jugará contra Safiulin, que tumbó al chino Yunchaokete Bu por 6-3 y 6-3. Medvedev aspira a alcanzar la final número 44 de su carrera y elevar a 21 los títulos que posee.

Otro ruso, Andrey Rublev, segundo favorito, pasó más apuros para derribar al francés Hugo Gaston por 6-7 (6), 7-6 (4) y 6-1.

Rublev, ganador este año en Bastad, donde logró el decimoctavo trofeo de su trayectoria, y finalista en el Conde de Godó en Barcelona, jugará en semifinales contra el galo Kyrian Jacquet, que eliminó al húngaro Fabian Marozsan por 7-6 (12) y 6-4. EFE

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