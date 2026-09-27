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Los diestros Perera, El Payo y Rufo, a hombros en la corrida de toros de Abarán (Murcia)

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Abarán (Murcia), 27 sep (EFE).- Los diestros Miguel Ángel Perera, El Payo y Tomás Rufo han salido este domingo a hombros en la corrida celebrada en la localidad murciana de Abarán con motivo de sus fiestas patronales y en la que se han repartido un total de ocho orejas.

Se han lidiado seis astados de la ganadería portuguesa de Murteira Grave, correctos de presentación, manejables y de juego desigual; el sexto, como sobrero al romperse el titular un pitón al derrotar contra un burladero.

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El primer toro de la tarde ha salido abanto, pero el diestro extremeño ha sabido corregir ese defecto a base de experiencia y de entrega al ligar series de muletazos en los medios de gran transmisión en los tendidos.

En su segundo, un buen ejemplar de Murteira Grave, Perera ha sabido aprovechar las cualidades del astado en una faena muy templada sobre el pitón derecho, que era el mejor.

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El Payo se ha topado en su primero con un toro falto de recorrido y de escasa calidad en las embestidas, por lo que el espada mexicano ha tenido que abreviar.

La suerte le ha llegado en el quinto, con el que se ha lucido al aprovechar su movilidad y recorrido en una lidia en la que han destacado unas series al natural de gran inspiración.

Rufo, el diestro toledano que el año pasado indultó un toro de la ganadería Buenavista en esta misma plaza, ha realizado una primera faena de gran calidad y belleza que ha llegado a los tendidos, que en todo momento se han volcado con el torero.

El sobrero que ha hecho sexto era complicado y tenía querencia en tablas, pero el torero ha podido con él en una faena poderosa en la que de nuevo se ha vuelto a lucir por su predisposición y buen hacer.

FICHA

La plaza ha registrado dos tercios de entrada en tarde calurosa.

Miguel Ángel Perera, oreja y oreja.

Octavio García “El Payo”, ovación con saludos y dos orejas.

Tomás Rufo, dos orejas y dos orejas. EFE

dv/ess

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