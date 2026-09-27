Libertad para los dos detenidos por una agresión sexual al no presentarse la menor

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Ceuta, 27 sep (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado libertad para las dos detenidos este sábado por la Policía Nacional de Ceuta por su presunta relación con una agresión sexual a una menor de 17 años, también marroquí, ocurrida en la playa del Trampolín, tras no presentarse la menor.

La decisión judicial se ha producido este domingo después de que la víctima no haya sido localizada ni se haya personado en las dependencias del Palacio de Justicia para ratificar los hechos, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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En el lugar de la menor ha comparecido una amiga para indicar que los detenidos, de 42 y 21 años respectivamente, no eran responsables de los delitos por los que habían sido arrestados.

Los dos migrantes también han negado su implicación en los hechos, por lo que han quedado en libertad después de que la menor, que supuestamente estaba en un centro de acogida, se encuentre en paradero desconocido.

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Los hechos se produjeron en la playa del Trampolín, un asentamiento ilegal donde viven unos 3.000 migrantes cuando los agentes acudieron a la playa alertados por unas personas que indicaron que había menores gritando en la zona.

Una vez en el lugar los efectivos policiales se encontraron a una menor que salía de una de las cabañas instaladas en la playa, la cual tuvo que ser reanimada y que presuntamente había sido agredida sexualmente.

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La Jefatura Superior de Policía confirmó a EFE que en el caso de la menor presuntamente agredida sexualmente se había aplicado el protocolo de víctimas de delitos sexuales y que fue trasladada al Hospital Universitario de la ciudad. EFE