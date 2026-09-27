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Le Normand se incorpora a la selección por Eric García debido a molestias en la rodilla

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Madrid, 27 sep (EFE).- El defensa del Atlético de Madrid Robin Le Normand se incorporó este domingo a la concentración de la selección española en lugar del jugador del Barcelona Eric García, con molestias en la rodilla izquierda que notó antes del partido contra Inglaterra en Wembley.

Tras las pruebas médicas a las que se sometió a Eric García al regreso de Londres, se decidió desconvocarlo ante la proximidad de los próximos partidos de la Liga de Naciones para "evitar cualquier riesgo y preservar la salud del jugador", informa la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado. EFE

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