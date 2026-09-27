La semana comienza con un descenso de las temperaturas máximas y chubascos

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Madrid, 27 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, predominio de cielos con abundante nubosidad media, que darán lugar a chubascos acompañados de tormenta, los cuales podrán ser localmente fuertes en amplias zonas de la Península, sin descartar granizo de forma puntual, junto a un descenso generalizado de las temperaturas máximas.

La presencia de aire frío en altura sobre la Península dejará una jornada inestable. Se esperan algunas nubes bajas y lluvias débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho.

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En Canarias, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en las islas montañosas a primeras horas, tendiendo a lo largo del día a poco nubosos, aunque con calima en capas altas de la atmósfera.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, que será incluso notable, en amplias zonas del interior sur; por el contrario, en Galicia subirán y en Baleares no se esperan cambios. Las mínimas subirán en el tercio este y Baleares y bajarán en el resto.

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En Canarias, apenas se esperan cambios en las temperaturas.

El viento se prevé moderado de componente este en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante moderado en Alborán y el Estrecho.

En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia, el viento soplará de componente sur, moderado. En Canarias, soplará viento flojo, de componente este en general.

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PREVISIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- GALICIA: Cielos cubiertos con intervalos nubosos durante la tarde con predominio de las nubes altas. Probabilidad de nieblas en el noroeste y centro de la Comunidad durante la madrugada. Lluvias moderadas en la mitad oriental de la Comunidad por la tarde.

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Las temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y las máximas en ligero ascenso en el norte de Lugo, A Coruña, y norte y oeste de Pontevedra, siendo el ascenso más acusado en el noroeste de A Coruña. El viento será flojo del sur y suroeste.

- ASTURIAS: Cielos cubiertos, tendiendo a nuboso por la tarde con predominio de las nubes altas. Probabilidad de nieblas en la zona norte de la suroccidental asturiana y en la parte oriental de la Comunidad durante la madrugada. Lluvias moderadas en la mitad occidental de la Comunidad por la tarde.

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Las temperaturas mínimas en ligero descenso en el extremo occidental y en zonas altas del centro de la Comunidad, mientras las máximas permanecerán sin cambios. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: Cielos cubiertos tendiendo a poco nuboso a últimas horas, con predominio de las nubes altas. Habrá tormentas fuertes ocasionales, acompañadas de chubascos fuertes y granizo en la mitad oriental de la Comunidad por la tarde.

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Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en Cantabria del Ebro y en zonas del noreste del litoral y las máximas en ligero descenso en Cantabria del Ebro. Viento flojo del sur, siendo del norte en el litoral.

- PAÍS VASCO: Cielos cubiertos con predominio de las nubes altas. Probabilidad de nieblas en Vizcaya durante la madrugada. Tormentas fuertes ocasionales, acompañadas de chubascos fuertes y granizo en Vizcaya por la tarde.

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Las temperaturas mínimas en ligero ascenso; las máximas en descenso en Álava y sur de Guipúzcoa, y en ligero ascenso en el litoral. El viento soplará flojo del sureste.

- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso, con precipitaciones generalizadas, y por la tarde chubascos que pueden ir con tormenta y ser localmente fuertes, principalmente en el suroeste y noreste, sin descartar granizo.

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Las temperaturas en ligero o moderado descenso, que será notable en el sur en las máximas, salvo en el noreste las mínimas, que irán en ligero ascenso. Viento del sur y suroeste, de flojo a moderado, con algunas rachas fuertes o muy fuertes sobre todo en zonas de tormenta.

- NAVARRA: Cielos cubiertos. Tormentas fuertes ocasionales, acompañadas de chubascos fuertes en el Pirineo navarro y la mitad oriental del Centro de Navarra por la tarde.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en la vertiente cantábrica de Navarra y noreste del Centro de Navarra, y en ligero descenso en el norte del Pirineo navarro; las máximas en ligero descenso. El viento será flojo del sureste.

- LA RIOJA: Nuboso, con precipitaciones y chubascos en la segunda mitad del día, que pueden ir con alguna tormenta. Las temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero o moderado descenso. El viento será del sur en la sierra y variable en el valle, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: Cielo nuboso, con chubascos a partir de la tarde, que pueden ir acompañados de tormenta, más probables en el sur del sistema Ibérico de Teruel y oeste de Zaragoza y Huesca, donde pueden ser fuertes, y además persistentes en el noroeste de la región.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros; las máximas en descenso en el Pirineo y el sistema Ibérico y en ligero descenso en el resto. El viento será flojo del sur y sureste, moderado en la depresión del Ebro y zonas aledañas.

- CATALUÑA: Cielo nuboso, con probables precipitaciones débiles en el litoral y prelitoral, sin descartar a última hora chubascos acompañados de tormenta en Tarragona que pueden ser fuertes o muy fuertes y persistentes, y localmente torrenciales.

La temperaturas mínimas en ligero ascenso; las máximas en ligero descenso, que será más acusado en Pirineos y prelitorales.

El viento será del sureste de flojo a moderado en Tarragona y el Ampurdán; en el resto, flojo de dirección variable, cambiando a sureste y sur en horas centrales, moderado por la tarde en el extremo sur de Lleida, y a última hora de la jornada en la franja litoral del resto de Cataluña.

- EXTREMADURA: Nuboso, con precipitaciones generalizadas, que pueden ser localmente persistentes, y por la tarde chubascos con tormentas localmente fuertes, sin descartar granizo, menos probables en el extremo oriental.

Las temperaturas en descenso, que será localmente notable en las máximas en el este. El viento soplará con predominio de componente sur, de flojo a moderado, con alguna racha fuerte o muy fuerte en zonas de tormenta.

- COMUNIDAD DE MADRID: Nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos dispersos en horas centrales del día, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional por la tarde. Las temperaturas en descenso, principalmente el de las máximas, que será notable, y el viento soplará flojo variable, con predominio de la componente sur.

- CASTILLA - LA MANCHA: Nuboso o cubierto, abriéndose claros a partir de la tarde por el oeste. Lluvias débiles y chubascos dispersos, entrando desde el sur hacia el nordeste, por la mañana, esperándose tormentas ocasionales por la tarde. En la Serranía de Cuenca, los chubascos pueden ser localmente fuertes, persistentes y acompañados de granizo al final del día.

Las temperaturas mínimas sin cambios en el tercio oriental y en descenso en el resto, y las máximas en descenso generalizado, que será extraordinario en las comarcas más occidentales y notable en el resto, excepto en el tercio oriental donde será algo menos acusado. El viento será flojo con predominio de la componente sur, con algún intervalo de sudeste moderado al principio en La Mancha.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso, con probables precipitaciones débiles en el litoral, salvo en Alicante, con chubascos acompañados de tormenta a partir de la tarde, que pueden ser fuertes en el interior de Valencia y Castellón.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en Valencia y con cambios ligeros en el resto; las máximas en ligero descenso, salvo en Alicante donde no variarán. El viento será flojo de dirección variable, predominando la componente oeste, y cambiando en horas centrales a este y sureste.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos cubiertos, con probables precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas mínimas con pocos cambio y las máximas en descenso en el interior occidental, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos variables.

- ISLAS BALEARES: Cielo nuboso o cubierto, sin descartar alguna precipitación débil, ocasional y aislada. Las temperaturas nocturnas en ascenso y las diurnas con pocos cambios o en ligero descenso. El viento será entre flojo y moderado de componente este.

- ANDALUCÍA: Cielos cubiertos con precipitaciones de débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes y con tormentas en la vertiente mediterránea durante la primera mitad del día y en el interior del extremo occidental por la tarde; abriéndose claros de oeste a este a lo largo de la tarde.

Las temperaturas en descenso generalizado, que será notable para las máximas en el interior. Los vientos soplarán flojos variables.

- CANARIAS: En la primera mitad del día, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias ocasionales. No se descarta que puedan ir acompañadas de alguna tormenta de madrugada. Durante la tarde, tenderá a poco nuboso, salvo en el interior de las islas montañosas, donde estará nuboso, sin descartar alguna precipitación ocasional. Calima en altura, disminuyendo.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, principalmente en zonas costeras de las islas montañosas. Se podrán alcanzar o superar localmente 30 grados en medianías y zonas bajas de las islas. El viento será flojo de componente este, con brisas en costas, y en cumbres también flojo de componente oeste. EFE