La Asamblea de Ceuta analizará el impacto de la crisis en las playas, montes y parques

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Ceuta, 27 sep (EFE).- La Asamblea de Ceuta analizará en la próxima sesión plenaria prevista para el miércoles las consecuencias que la entrada de miles de migrantes ha producido en las playas, montes, parques, así como en las viviendas de protección oficial.

El arco parlamentario ceutí -formado por PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!- debatirá sobre esta situación a raíz de una iniciativa presentada por Vox sobre la gestión de algunas de las competencias municipales para hacer frente a los efectos que ha tenido "la invasión" que sufrió la ciudad el pasado mes de julio.

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Así, el partido quiere conocer qué ha hecho la administración local en áreas como la salud pública, la vivienda protegida, el medio ambiente o en los parques infantiles.

Desde Vox se ha denunciado en reiteradas ocasiones que, a pesar de tener capacidad de actuar, el Ejecutivo local no lo estaba haciendo para impedir, por ejemplo, la proliferación de la venta ambulante ilegal o la ocupación de las playas.

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Vox pide información concreta al Gobierno para conocer si se ha realizado algún estudio o evaluación del daño ocasionado al entorno natural. EFE