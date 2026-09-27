Junqueras: el decreto debe incluir también el tope al alquiler turístico y de habitaciones

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Barcelona, 27 sep (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho este domingo que el miedo a perder la casa "no puede ser el negocio de nadie" y ha señalado que el decreto de vivienda debe incluir topes al alquiler, también turístico y de habitaciones, así como la suspensión de los desahucios de personas vulnerables.

En un mensaje en la red social X, Junqueras ha escrito: "Queremos que cada familia tenga un hogar digno. Por eso, rehabilitaremos viviendas vacías, mejoraremos el transporte público y exigiremos protección frente a la especulación".

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El líder de ERC ha enumerado "cinco garantías" que debe incluir el real decreto sobre vivienda que el Gobierno quiere llevar el próximo martes al Consejo de Ministros.

Las medidas son establecer topes al alquiler, también al de temporada y al alquiler de habitaciones, suspender los desahucios a las personas vulnerables y prorrogar dos años de manera extraordinaria los contratos de alquiler que venzan a partir de la entrada en vigor del decreto.

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Junqueras también considera que el decreto debe contemplar más autonomía para que los ayuntamientos puedan subir el IBI a los grandes propietarios y a las viviendas de uso turístico, y el fin de los privilegios a las sociedades de inversión. EFE