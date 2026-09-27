Espana agencias

Hidalgo, segundo en Francia tras Fitzpatrick y con billete para el Abierto Británico

Guardar

Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El inglés Matt Fitzpatrick se proclamó campeón este domingo del Abierto de Francia, del DP World Tour, su cuarto título de la temporada, después de una última ronda en la que brilló el español Ángel Hidalgo, que acabó segundo, su mejor puesto desde que ganó en Madrid en octubre de 2024, y con billete para el próximo Abierto Británico.

Los españoles tuvieron una actuación muy destacada, puesto que Eugenio Chacarra, que llegó a ponerse a dos golpes de Fitzpatrick, acabó tercero empatado a cinco golpes del líder.

PUBLICIDAD

El jugador inglés, de 32 años y número cuatro del 'ranking' mundial, no tuvo su mejor actuación en la última jornada, pero supo gestionar su renta para imponerse en el campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París, con un total de -20.

Hidalgo, que encaró el último recorrido a seis golpes de Fitzpatrick, al igual que Chacarra, fue de menos a más y terminó con tres ‘birdies’ en los últimos cinco hoyos para quedar segundo en solitario con -17.

PUBLICIDAD

Es su mejor posición desde su triunfo en el Abierto de España hace dos años y de paso logra el billete para jugar la 155 edición del Abierto Británico el próximo año al tener ya plaza Fitzpatrick.

Chacarra tuvo la tendencia contraria con un comienzo fulgurante con cuatro ‘birdies’ en seis hoyos, por lo que llegó a ponerse a dos golpes del inglés mientras veía cómo sufría para encontrar los ‘greens’ y no lograba bajar del par.

Con el torneo abierto, al sumarse también a la puja el noruego Kristoffer Reitan, el español lo echó por la borda en el hoyo 13.

Una mala salida le obligó a dropar la bola al aterrizar en la hierba alta y el segundo tiro lo mandó al agua, lo que le penalizó un golpe y acabar con un doloroso doble ‘bogey’ que enterró sus opciones de conquistar su tercer título del curso en el circuito europeo tras sus triunfos en Países Bajos e Italia.

A pesar de ello, finalizó tercero empatado, con -15, lo que le asegura de forma virtual una de las diez tarjetas para jugar el PGA Tour estadounidense el próximo año.

Fitzpatrick obtiene su undécimo título en el circuito europeo, además del Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2022, su único ‘major’, y su cuarta victoria del año después de las tres conseguidas en el PGA Tour. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: el Ayuntamiento de Madrid exige al Gobierno “reponer la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: el Ayuntamiento de Madrid exige al Gobierno “reponer la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes”

Zaira y su familia se enfrentan a un quinto intento de desahucio de la Agencia de Vivienda Social de Madrid: “Se quedan en la calle con tres niños”

El desalojo está previsto para este lunes a las 9:00 en Vicálvaro. La ONU pidió que se paralizase

Zaira y su familia se enfrentan a un quinto intento de desahucio de la Agencia de Vivienda Social de Madrid: “Se quedan en la calle con tres niños”

Resultados del Super Once del 27 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados del Super Once del 27 septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Se entrega a la policía un hombre de 56 años tras atrincherarse durante casi doce horas después de asesinar presuntamente a su pareja en La Campana (Sevilla)

La Guardia Civil encontró a la mujer con heridas de arma blanca en plena calle. Los servicios sanitarios la trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde ha fallecido poco antes de la medianoche

Se entrega a la policía un hombre de 56 años tras atrincherarse durante casi doce horas después de asesinar presuntamente a su pareja en La Campana (Sevilla)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas