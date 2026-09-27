Hidalgo, segundo en Francia tras Fitzpatrick y con billete para el Abierto Británico

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El inglés Matt Fitzpatrick se proclamó campeón este domingo del Abierto de Francia, del DP World Tour, su cuarto título de la temporada, después de una última ronda en la que brilló el español Ángel Hidalgo, que acabó segundo, su mejor puesto desde que ganó en Madrid en octubre de 2024, y con billete para el próximo Abierto Británico.

Los españoles tuvieron una actuación muy destacada, puesto que Eugenio Chacarra, que llegó a ponerse a dos golpes de Fitzpatrick, acabó tercero empatado a cinco golpes del líder.

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El jugador inglés, de 32 años y número cuatro del 'ranking' mundial, no tuvo su mejor actuación en la última jornada, pero supo gestionar su renta para imponerse en el campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París, con un total de -20.

Hidalgo, que encaró el último recorrido a seis golpes de Fitzpatrick, al igual que Chacarra, fue de menos a más y terminó con tres ‘birdies’ en los últimos cinco hoyos para quedar segundo en solitario con -17.

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Es su mejor posición desde su triunfo en el Abierto de España hace dos años y de paso logra el billete para jugar la 155 edición del Abierto Británico el próximo año al tener ya plaza Fitzpatrick.

Chacarra tuvo la tendencia contraria con un comienzo fulgurante con cuatro ‘birdies’ en seis hoyos, por lo que llegó a ponerse a dos golpes del inglés mientras veía cómo sufría para encontrar los ‘greens’ y no lograba bajar del par.

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Con el torneo abierto, al sumarse también a la puja el noruego Kristoffer Reitan, el español lo echó por la borda en el hoyo 13.

Una mala salida le obligó a dropar la bola al aterrizar en la hierba alta y el segundo tiro lo mandó al agua, lo que le penalizó un golpe y acabar con un doloroso doble ‘bogey’ que enterró sus opciones de conquistar su tercer título del curso en el circuito europeo tras sus triunfos en Países Bajos e Italia.

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A pesar de ello, finalizó tercero empatado, con -15, lo que le asegura de forma virtual una de las diez tarjetas para jugar el PGA Tour estadounidense el próximo año.

Fitzpatrick obtiene su undécimo título en el circuito europeo, además del Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2022, su único ‘major’, y su cuarta victoria del año después de las tres conseguidas en el PGA Tour. EFE

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